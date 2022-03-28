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上海分區「封城」 特斯拉今暫停當地廠房運作

聯合報 / 記者賴錦宏／即時報導
特斯拉(Tesla)因應上海防疫措施，周一起暫停上海廠運作。(路透資料圖片)
特斯拉(Tesla)因應上海防疫措施，周一起暫停上海廠運作。(路透資料圖片)

據香港信報財經網，電動車企特斯拉(Tesla)因應當地全民檢測的防疫措施，周一起暫停上海廠運作至少一天。目前，損失尚未可知。

針對上海升高封控而被迫停工，特斯拉未有回應。

上海市政府周日公布，因應當地疫情，決定分兩階段實施封城措施，以便進行全民檢測，全市的工廠與辦公室暫停運作。

特斯拉於本月稍早時因應當地防疫措施，已經暫停上海廠運作2天。

上海市疫情防控領導小組專家組成員、復旦大學上海醫學院副院長吳凡28日表示，前一階段該市的疫情防控工作取得了階段性成果，發現了較多感染者並進行有效管控，阻斷了病毒在人群中的快速傳播，有效遏制了本市疫情規模性爆發。

不過吳凡又稱，「通過分析篩查結果，我們發現本市疫情呈現區域聚集和全市散發並存兩個特點，存在面上爆發的潛在風險」。經綜合研判，有必要採取更果斷、堅決的措施，進一步降低人群的社會流動性，快速排查發現感染者，徹底消除病毒隱匿的社區傳播。

吳凡表示，這一輪的核酸篩查分片進行，排查清底，拔點清面，是根據疫情進展情況，在原有切塊式、網格化策略基礎上，對防控措施進行優化，以盡快實現社會面清零。

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