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上海今起分區「封城」 台資金融業3月起分流上班

聯合報 / 記者林宸誼／台北即時報導
富邦華一銀行各營業據點加大消殺次數。 富邦華一提供
富邦華一銀行各營業據點加大消殺次數。 富邦華一提供

上海無預警宣布，全市28日以黃浦江為界，分區分批「封城」，其實通知發布之前，多家證券銀行公司已準備好突發應急預案。一名台籍證券業務總監表示，自從3月以來，券商為了確保證券交易系統穩定運行，早就制定「AB雙組」分流員工上班。

富邦華一銀行表示，3月起就制定「AB雙組」及「最少人力」、異地辦公等各項預案，保障銀行營運不中斷。

疫情管控升級後，結合線上數位服務，提供24小時不間斷的金融服務，鼓勵客戶透過微信銀行、手機銀行、個人網銀等電子管道辦理業務。

對於受疫情影響的企業用戶，富邦華一銀行表示，企業網銀也能提供各項線上資金服務，無需臨櫃，也能滿足企業客戶財務日常交易。

每日經濟新聞報導，星展證券IT部門按照預案進行分組輪值，分為現場支持人員、遠端居家支持人員以及異地支持人員，確保在減少人員流動、降低交叉感染風險的同時，保證業務經營正常運轉。同時，IT團隊完善遠端辦公場景的應用系統，為公司使用者提供更全面的遠端辦公體驗，並隨時應對任何突發緊急情況。

上海證券交易所也發布「抗疫30條」措施，疫情防控期間，正常受理發行人透過上交所科創板審核業務系統提交的發行上市、重大資產重組及其他相關申請。

若專案申報及回覆過程中，因受疫情影響無法現場預約溝通，發行人、仲介機構可以申請採取線上方式進行溝通諮詢。

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