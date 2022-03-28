渤海灣首個千億方大氣田開工

據天津港保稅區披露，由天津港保稅區企業海洋石油工程股份有限公司承建的渤中19-6凝析氣田一期開發工程項目3月26日正式開工，標誌著中國大陸渤海灣首個千億方大氣田開發正式進入工程實施階段。按照計畫，一期項目將於今年11月開鑽，今後將為京津冀及環渤海地區提供更加安全、清潔、低碳的能源保障。

中新社報導，渤中19-6凝析氣田一期計畫在青島、天津兩地三處場地新建8個結構單體，包括1座中心平台、3座無人井口平台和4座導管架，陸地建造鋼材結構加工量預計達32000噸，相當於一艘中型航空母艦的鋼結構重量；鋪設8條海底管道和3條海底海纜，總長約150公里。

渤中19-6凝析氣田於2019年在渤海中部海域被發現，目前已探明天然氣地質儲量近2000億立方公尺、凝析油地質儲量超1.49億立方公尺，是目前中國大陸東部最大的凝析氣田，氣田全部投產後可供百萬人口城市使用上百年。

為盡早實現投產，中國海油採取「整體部署、分期開發、試驗先行」的總體開發策略，氣田試驗區開發項目於2020年10月投產，已實現高峰日產天然氣100萬立方公尺。

中海油天津分公司工程建設中心副總經理郝寶齊表示，一期項目比試驗區的開發難度更大，將首次採用循環注氣開發方案和深度脫水TEG（三甘醇脫水）系統，設計敷設53兆帕超高壓天然氣注氣海管，多項突破將填補國內海上油氣田開發技術空白。

海洋石油工程股份有限公司董事長于毅表示，未來將持續做優做強海工裝備產業價值鏈，在助力天津港保稅區、濱海新區乃至天津市海工裝備產業高質量發展的同時，加快推動中國大陸油氣增儲上產。