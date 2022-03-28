陸規上企業利潤增 經濟仍需提振

大陸國家統計局27日發布的數據顯示，今年1至2月，中國大陸規模以上工業企業利潤同比增長5.0%，增速較去年12月回升0.8個百分點。但當前國際國內不確定不穩定因素增多，工業經濟持續恢復基礎還不牢固，持續提振工業經濟運行仍需加力。

新華社報導，在工業生產加快、工業品出廠價格同比漲幅較高等因素作用下，工業企業銷售較快增長。統計顯示，1至2月，規模以上工業企業營業收入同比增長13.9%，增速高於去年12月1.6個百分點。在41個工業大類行業中，有40個行業收入同比增長。

「多數行業實現利潤增長，在41個工業大類行業中，有22個行業實現利潤同比增長或減虧，其中有15個行業利潤增速超過10%。」大陸國家統計局工業司高級統計師朱虹說。

受春節提振消費等因素拉動，部分基本生活類消費品行業利潤增長較快。1至2月，酒飲料、紡織、食品製造、文教工美等行業利潤同比分別增長32.5%、13.1%、12.3%、10.5%。

朱虹表示，今年以來，面對複雜嚴峻的經濟形勢，各地區、各部門加大穩增長和支持實體經濟的力度，工業企業效益狀況延續去年以來的恢復態勢。

值得注意的是，規模以上工業企業，即年主營業務收入為2000萬元及以上的工業法人單位。雖然前2個月規模以上工業企業利潤總體小幅增長，但很多小微企業發展仍面臨著原材料價格上漲、物流運輸成本較高等諸多風險挑戰，工業經濟穩定恢復的態勢還不牢固。

「1至2月，工業企業利潤增速受基數較高影響較去年全年明顯回落，企業成本壓力加大；企業盈利改善仍不均衡，下游行業尤其是中小微企業利潤增長緩慢，企業生產經營還面臨不少困難和挑戰，工業企業效益狀況持續恢復的基礎仍不牢固。」朱虹說。

此外，3月以來，中國大陸工業經濟運行面臨新的不穩定不確定因素，仍需加大已推出政策落實力度。下階段，要繼續做好大宗商品保供穩價工作，有效降低企業生產成本，尤其是中下游企業成本，落實製造業扶持政策及小微企業減稅降費政策，助力企業紓困解難。