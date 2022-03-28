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廣州推13條措施 暢通外貿供應鏈

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

廣州市商務局近日通報，今年該市外貿保持平穩增長，但國內外疫情疊加令廣州外貿企業面臨的國際供應鏈堵點、痛點增多，該市推出「供應鏈暢通13條」，提升國際供應鏈的便捷度。

中新社報導，今年1至2月，廣州外貿保持平穩增長，進出口總額同比增長4.1%。但受國內外疫情疊加影響，廣州外貿供應鏈出現缺、堵、漲問題：疫情導致缺櫃、缺箱等困擾外貿企業；因防疫措施升級，海運船期拉長，進出口貨物積壓；全球「陸海空鐵」運輸費飆升，企業供需信息不對稱令運價成本維持較高水平。

為保障外貿進出口高效運轉，廣州多部門聯合推出「促進外貿供應鏈暢通若干措施」，提出13條措施。具體包括：打通堵點，提升國際供應鏈便捷度；破解難點，強化外貿供應鏈保障能級；提高國際供應鏈服務水平。

廣州市商務局稱，空運方面，相關部門對新增貨運航線的重點企業予以用地、資金支持，並支持航空公司加大全貨機運力投放，加密航班航線；海運方面，支持全球班輪公司在廣州港新增外貿航線，加強對接，加快空櫃周轉率；陸運方面，推動中歐中亞班列提質擴容，推行公共和定製化班列，提高國際物流中轉效率。

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