福建安家立業 台青開拓壽險新天地

在兩岸合資壽險公司從業的張文華認為，他在服務台胞、台企上有天然優勢，尤其是在福建深耕多年，他和團隊獲得很多大陸客戶的認可與點讚，讓他頗有成就感。

中新社報導，1979年出生在台灣台中的張文華，祖籍廣東梅縣。因台灣和福建文化、語言、飲食、習俗相同，他因此選擇在福建安家立業。

陸家嘴國泰人壽是海峽兩岸第一家合資壽險公司。張文華大學畢業後，進入台灣國泰人壽工作，2007年登陸進了陸家嘴國泰人壽福建分公司，2021年被分公司派到漳州營銷服務部擔任負責人。

「疫情突襲，公司也開通了『綠色通道』，萬一承保市民確診，無需等待即可獲得賠償。」張文華說，大陸大部分保險公司都有推出涵蓋「新冠肺炎」的保險產品，他們也適時加大力度推廣新冠肺炎保險產品，滿足社會的需求。

對於保險業，張文華說，一輩子從事一份自己深愛的事業足矣。無論是疫情下，還是個人、企業、行業的發展需求，保險都發揮著「安全閥」「穩定器」作用，越來越重要。

「做保險無非需要兩樣東西—人和市場，大陸人多、市場又大，發展又穩定，保險行業現在和未來都大有可為。」隨著民眾保險意識的提高，張文華看好大陸保險業的發展。

近幾年大陸監管處罰力度更大，這有益於行業的健康穩定發展。在大陸從業15年，張文華親身感受到大陸保險行業更規範、更專業、包容性更強，「未來的保險銷售是走專業服務的銷售，不是走誤導銷售。」

張文華說，大陸不僅推出一系列保險法律法規和監管舉措，更釋放惠台利民政策措施、搭建兩岸交流合作平台。

對比大陸保險業的井噴式、跳躍式發展，張文華說，這幾年台灣經濟不景氣，大學畢業生待遇普遍不高，出路少。大陸有更多發展的機會，他建議台青可到大陸走走看看，希望兩岸保險業甚至其他行業可以更多交流合作、融合共贏。