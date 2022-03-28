看好海南發展 台商加碼投資

「我計畫擴大經營，在文昌抱羅鎮投資100多畝黃金果基地。另外跟其他台商合作種植香檬，做深加工。」深耕農業的台商邱奉昌到海南創業27年，今年他又有新的打算。

中新社報導，邱奉昌在台灣屏東長大，畢業後就在父親的農場工作。1995年，邱奉昌到海南，引進新的水果苗木品種進行培育。此後，邱奉昌專門在海南打拚。

他根據市場調整、更新換代果苗品種，引進和培育黃金果、冰淇淋果、榴蓮蜜、南瓜柚、太平洋橄欖、樹葡萄等近20個優質品種果苗，銷往大陸多個省分。

如今，邱奉昌對未來發展有更具體的規畫：增加投資，擴大基地面積，與大型水果企業合作。他說，大陸市場經濟較穩定，消費者因疫情更注重生活質量，喜愛品質更好的水果。基地的苗木供不應求，決定加大投資。

海南自貿港建設為兩岸經貿交流合作提供新機遇，近3年多來，海南全省新增台資企業302家，台商實際投資逾3億美元。

台資企業安佑生物科技集團股份有限公司海南文昌項目2021年開工建設，總投資1.3億元人民幣，預計今年7月投產。該項目負責人趙書文稱，集團首次進入海南，是受海南自貿港優惠政策吸引，希望盡快抓住自貿港發展機遇。

已在瓊經商26年的台商黃世彰，其餐飲新店於今年3月19日開業。該店採用台灣釣蝦館模式，將釣蝦娛樂與餐飲融為一體。黃世彰認為，雖然新冠疫情反覆，但對商家來說困難中也蘊藏機遇，選擇此時在海南加碼投資，提前布局，看重的是海南未來消費增長。他計畫今年再開第2家釣蝦館。

1990年代，具豐富水產養殖技術和經驗的黃世彰在博鰲鎮創立水產養殖公司，將中美洲南美白對蝦養殖繁殖經驗引進到海南推廣並養殖成功，帶動當地養殖戶發展該產業。