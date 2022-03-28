海南自貿港遊艇產業 放寬管制

海南省六屆人大常委會近日審議通過「海南自由貿易港遊艇產業促進條例」，自2022年7月1日起施行。針對遊艇產業的發展，該條例以多項制度創新放寬相關管制。

新華社報導，遊艇產業是海南自由貿易港建設的重要產業之一。為打造法治化、國際化、便利化的遊艇產業發展營商環境，條例從產業發展、檢驗登記和航行、遊艇租賃、服務與監管等方面作出規定。

放寬遊艇登記主體範圍。除了中國公民、法人和組織外，在海南工作並取得居留許可證的境外人員所有的遊艇也可以在海南自由貿易港申請辦理登記。

放寬進口遊艇船齡限制。從境外購買或者通過其他合法途徑取得且擬申請辦理登記的遊艇，船齡可以放寬至5年。

放寬遊艇核定的乘員定額數。遊艇應當按適航證書或者適航性證明文件確定乘員人數，核定的乘員定額數可以放寬至29人。

簡化換證相關手續。持有海事管理機構認可的國家和地區遊艇操作人員證書的，可直接向海事管理機構申請換發核定期限的遊艇操作人員適任證書；在規定水域短期內駕駛遊艇的，依照有關規定，無需換證。

解決遊艇銷售期間的試駕問題。遊艇銷售期間需要試駕的，遊艇銷售經營者應當向海事管理機構報告，試駕遊艇、人員、水域應滿足相關要求。

具備夜航條件的遊艇，應當在符合條件的水域內開展夜航活動，遊艇所有人、遊艇俱樂部及遊艇租賃業務經營人要具備夜間救援保障能力。

截至今年2月底，海南全省建成運營13個遊艇碼頭，2289個泊位；登記遊艇有效保有量1180艘，約占中國大陸的18%；持有遊艇駕駛證的操作人員5521人；遊艇俱樂部及相關企業約755家，涵蓋製造、維修保養、培訓、銷售、金融保險、運營服務等產業，產業鏈條基本完善。2021年接待出海遊客超100萬人次，同比增長49.8%，遊艇租賃消費保持高速增長。