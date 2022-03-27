大陸官媒：中美審計監管合作正在相向而行

大陸官方的中國證券報報導，針對市場近期關注的中美審計監管合作問題，一位接近監管部門的業內人士表示，中美雙方監管機構都充分知悉對方關切，正在相向而行，努力尋求解決問題的方案，以儘快實現有效、可持續的合作。這符合兩國資本市場和全球投資者的最大利益。」

據介紹，部分中概股公司和投資機構今天（27日）參加了中國證監會舉行的一場視頻交流，會議主要聽取了市場人士對中概股近期情況的意見。

報導稱，關於市場普遍關心的中美審計監管合作進展，中證監方面並未透露與美國監管機構談判的細節，但表示雙方都展示了解決問題的積極意願和務實態度，近段時間持續進行高效、坦率和專業的磋商。這與美方近期披露的訊息是一致的。

中證監提醒，近期一些並不掌握實際情況的媒體對雙方合作的細節和走向有不少主觀臆測，給市場預期造成了不必要的干擾，希望市場人士以雙方監管部門公開披露的訊息為準，不要盲目跟風。

一位受訪的資深會計師表示，最近幾個月中美雙方監管機構的良好互動有望打破審計監管合作的長期僵局，相信雙方監管部門有能力從專業角度盡快達成合作安排。