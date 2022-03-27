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金價看俏 大陸年輕人改攢「金豆豆」
俄烏開戰，黃金價格持續走高，大陸年輕人加入買金隊伍，1克黃金的「金豆豆」，成為年輕消費人群的投資新寵。
錢江晚報報導，大陸年輕人正風靡攢「金豆豆」，杭州90後妹子小潔給自己定下小目標：每個月攢一顆「金豆豆」。
「金豆豆」到底是什麼？還要每月攢一顆？大陸央視財經報導，「金豆豆」是重量約1克的金粒，售價約在人民幣400至600元之間（約新台幣1,720-2,580元）。在電商平台上不少商家都在售賣，有的商家月銷售量近萬件。
唯品會近期銷售數據顯示，去年12月以來，黃金飾品（包含K金和鉑金飾品）的訂單數增長近八成。其中，80後、90後和95後黃金飾品訂購數同比分別增長約72%、80%和105%。
業內人士分析，月攢「金豆豆」好比是定期投資，通常長期、穩定的投入，可以消除黃金價格波動的風險。
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