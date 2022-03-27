挺身救俄企？　華為：暫無計劃在海外推出鴻蒙手機

大陸科技巨頭華為預計28日發布2021年度財報，對於外媒報導，俄羅斯一間手機公司因受美國制裁，無法獲得安卓（Android）系統認證，已經在測試華為的鴻蒙（HarmonyOS）操作系統，華為公司27日晚間表示，公司暫無計劃在海外推出鴻蒙手機。

據俄羅斯衛星通訊社27日報導，因美國制裁，Google已經停止認證使用安卓（Android）系統的俄羅斯BQ公司的智慧型手機，所以該公司正在測試華為的鴻蒙系統，新產品計畫在2022年下半年發布。

但對於這一訊息，華為公司27日晚間回應，截至2021年底，已有2.2億台華為設備搭載HarmonyOS。「我們非常感謝大家對HarmonyOS一直以來的關注與期待，但目前暫無計劃在海外推出搭載HarmonyOS的手機。」

據了解，華為將於28日，舉行2021年經營財報發布會。屆時，華為公司副董事長、CFO孟晚舟將出席相關業績說明會，這也是孟晚舟回中國大陸後首次對外公開亮相。