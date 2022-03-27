恒大辦供應商大會 宣布將啟動恒馳5新車預售

在恒大集團日前召開動員大會，表示要「大幹三個月」，目標6月22日一定實現恒馳五量產後，恒馳汽車總裁劉永灼指出，恒馳5預售即將全面啟動，首批展示體驗中心、銷售中心近期會在天津、上海、廣州等15個重點城市開放。

據中國恒大指出，恒馳汽車27日召開供應商大會，在上海、天津、廣州等地同步舉行。劉永灼說，恒馳5各項工作進展順利，已進入工信部新車公告，預售即將全面啟動。

他重申，未來三個月將狠抓產品質量，一定能確保恒馳5具備極高的品質並在6月22日實現量產。

在此之前，中國恒大、恒大物業、恒大汽車21日上午在港交所停牌，隨後發出預計年度業績報告難產的公告。

接著3月22日，恒大集團對恒馳5實現量產目標召開動員大會，董事局主席許家印在會上呼籲，大幹三個月，實現恒馳5量產。並設定6月22日一定要實現的目標。

同樣於22日，中國恒大還召開全球投資者電話會議，由執行董事肖恩、非執行董事梁森林以及副總裁（香港公司總裁）黃賢貴出席，會上表示，目前中國恒大境外債務合計227億美元，公司已與89家境外機構債權人取得了聯繫，債務總體穩定。