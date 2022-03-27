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中石化去年賺3200億 創近十年最佳業績

聯合報 / 記者陳政錄／即時報導
中國石化。每日經濟新聞
中國石化。每日經濟新聞

受惠油價上漲，中國大陸「三桶油」之一的中國石化27日公布財報顯示，2021年全年營收人民幣2.74兆元，年增30.2%，實現淨利人民幣712.08億元（約新台幣3,208億元），年增率高達114%，創下近十年最好業績。

財報顯示，2021年全年，中石化公司經營活動所得現金流量淨額達人民幣2,251.74億元，創下歷史最佳；全年派發股息每股人民幣0.47元，派息率為80%，A股和H股的股息收益率分別達10.8%和14.3%

生產經營方面，2021年全年，中石化境內原油產量3,515.49萬噸，天然氣產量年增11.9%，全年加工原油2.55億噸，年增7.8%，全年成品油總經銷量2.21億噸。

勘探及開發方面，中石化指出，公司取得了一批油氣新發現，其中在渤海灣、蘇北、四川三大盆地陸相頁岩油勘探取得重大突破。

才報紙出，在原油開發方面，中石化加快推進順北、塔河等原油產能建設，加強老區精細開發；天然氣開發方面，加快威榮、永川南、南川等氣田產能建設，加強普光、元壩等氣田精細開發，深化涪陵頁岩氣田立體開發。同時，簽署LNG中長約，保障天然氣供應。

中國石化董事長馬永生表示，2022年，中國石化將堅持穩中求進工作總基調，立足新發展階段，完整準確全面貫徹新發展理念，高質量抓好公司治理、生產經營、轉型發展、科技創新、改革管理等各方面工作。

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