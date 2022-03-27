陸規模以上工業利潤增5.0% 分析指企業恢復仍不牢固

據大陸國家統計局發布，2022年1至2月，大陸規模以上工業企業利潤同比增長5.0%，增速較去年12月份回升0.8個百分點。不過，大陸國家統計局工業司高級統計師朱虹指出，企業盈利改善仍不均衡，尤其是中小微企業利潤增長緩慢，企業生產經營還面臨不少困難和挑戰，工業企業效益狀況持續恢復的基礎仍不牢固。

據澎湃新聞，朱虹表示，今年以來，大陸面對複雜嚴峻的國內外經濟形勢，各地區、各部門加大穩增長和支持實體經濟的力度，工業經濟穩定恢復，企業利潤小幅增長。1至2月工業企業效益狀況主要呈現以下特點：

一，企業收入增長較快。1至2月，在工業生產加快、工業品出廠價格同比漲幅較高等因素共同作用下，工業企業銷售較快增長，規模以上工業企業營業收入同比增長13.9%，高於去年12月份1.6個百分點。在41個工業大類行業中，有40個行業收入同比增長。企業營收增長較快，為企業利潤增長創造了有利條件。

二是企業利潤在較高基數上保持增長。1至2月，規模以上工業企業利潤在去年同期較高基數基礎上實現5.0%的增長。多數行業實現利潤增長，在41個工業大類行業中，有22個行業實現利潤同比增長或減虧，其中有15個行業利潤增速超過10%。

三是能源原材料行業對工業企業利潤增長貢獻較大。1至2月，採礦業利潤同比增長1.32倍，增速明顯高於工業平均水平，部分原材料行業利潤較快增長。其中，受原油價格持續上漲、煤炭價格同比漲幅較高等因素推動，石油天然氣開採、煤炭採選等行業利潤同比分別增長1.57倍、1.55倍，拉動作用均較去年12月份進一步增強；受有色金屬、化工產品等價格上漲拉動，有色金屬冶煉、化工等行業利潤同比分別增長63.8%、27.3%，均實現較快增長。

四是部分消費品行業利潤增長較快。受春節提振消費等因素拉動，部分基本生活類消費品行業利潤增長較快。1至2月份，酒飲料、紡織、食品製造、文教工美等行業利潤同比分別增長32.5%、13.1%、12.3%、10.5%。

五是企業資產較快增長，資產負債率有所下降。2月末，規模以上工業企業資產同比增長10.4%，所有者權益增長10.7%。工業企業資產負債率同比下降0.1個百分點，繼續保持下降趨勢。

朱虹說，總體來看，工業企業效益狀況延續了去年以來的恢復態勢。但也要看到，1至2月，工業企業利潤增速受基數較高影響較去年全年明顯回落，企業成本壓力加大，利潤率和產銷銜接水平均有所下降；企業盈利改善仍不均衡，下游行業尤其是中小微企業利潤增長緩慢，企業生產經營還面臨不少困難和挑戰，工業企業效益狀況持續恢復的基礎仍不牢固。

至於下階段，要繼續做好大宗商品保供穩價工作，有效降低企業生產成本，尤其是中下游企業成本，落實好製造業扶持政策及小微企業減稅降費政策，助力企業紓困解難，促進工業經濟平穩運行、提質增效。