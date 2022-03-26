中芯國際：上海廠區正常生產 積極配合防疫

由於近期疫情升溫，上海市積體電路行業協會日前表示，會員企業原物料運輸遇到困難。對此，大陸晶圓代工龍頭中芯國際26回應稱，上海廠區積極配合地方疫情防控工作，生產運營正常。

據快科技報導，3月以來，為了能迅速阻斷病毒的傳播，上海及周邊省市都採取了積極的防疫政策，因此上海市積體電路行業協會表示，會員企業反映，原物料運輸遇到困難。

為解決企業燃眉之急，據上海市經委經濟運行處、電子訊息產業處統計，目前上海市政府已辦理了各類通行證101張，解決運輸原材料超過500噸。

報導稱，中芯國際針對上海疫情問題的最新回應表示，中芯國際上海廠區積極配合地方疫情防控工作，生產運營正常。

公開資訊顯示，中芯國際總部位於上海，設有全球化的製造和服務基地，包括8吋晶圓廠、12吋晶圓廠等。其中，在上海的300mm（12吋）晶圓廠，是中芯國際最先進的FinFET工藝晶圓廠，14nm及改進型的12nm工藝都是在這裡生產的，設計產能為每月3.5萬片晶圓。