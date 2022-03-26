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電動車電池鋰材料高漲 陸工信部：推動價格回歸理性

聯合報 / 記者黃雅慧／即時報導
「中國電動汽車百人會議論壇」26日在北京召開。圖取自新華報業網
「中國電動汽車百人會議論壇」26日在北京召開。圖取自新華報業網

對電動車產業而言，除了晶片外，電池材料供應問題也是行業熱議話題。據財聯社報導，在26日的「中國電動汽車百人會議論壇」上，產官學三方紛紛對電池材料提出看法。中國科學院歐陽明高預計鋰資源供需平衡要至2到3年後才有可能恢復正常，陸工信部副部長辛國斌也表示要高度關注，認真研究解決。

歐陽明高說，本輪動力電池材料價格上漲與2016年至2018年間的鋰資源價格上漲原因基本相同，而相比前一輪波動，由於需求及預期增長更加強勁，加之疫情影響，使得價格波動幅度更大。

他預計鋰資源供需平衡2至3年後有可能恢復正常。但考慮到全球貿易環境惡化，及俄烏戰爭帶來的鎳價炒作，為應對供應安全，他建議政府部門應出台相關政策、採取有力措施，打擊囤積居奇、抑制價格短期大幅波動，否則將會對電動汽車發展造成重大影響。

對此，辛國斌提到，將適度加快大陸國內資源開發進度，堅決打擊囤積居奇、投機炒作等不正當競爭行為，引導產業鏈上下游企業強化協作，共贏發展，推動關鍵原材料價格回歸理性。

而業者則對於大陸國內鋰礦開採表達信心。國軒高科董事長李縝稱，到2025年，大陸的碳酸鋰需求量預計為60萬噸左右。他認為，未來五年，隨著江西、四川和青海鋰礦資源開採量提高以及電池回收技術的進步，進口鋰資源需求量將會大幅減少。

電動汽車 俄烏戰爭 疫情

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