踩剎車？大陸發改委緊盯新能源車企新增產能

中國大陸在推動新能源汽車多年後，擬逐步開始限制行業盲目發展。在26日一場電動汽車論壇上，大陸國家發改委副主任林念修要求，新能源汽車現有基地達到合理規模前，不再新增產能佈點，並預告加強違規項目清理整治，大力推動落後企業和無效產能退出等工作。

第八屆中國電動汽車百人會論壇26日舉行，林念修指出，在推動新能源汽車產業加快發展壯大的同時，要更加注重質量和品牌的全面提升。

他說，有關地方和行業企業要不折不扣的落實好國家佈局要求。一是引導產業向發展基礎好、產能利用充分的地區和主體聚集；二是確保項目建設規範有序，整車企業要突出重點佈局，依托現有生產基地繼續發展，「在現有基地達到合理規模之前，不再新增產能佈點。」

林念修說，三是嚴格執行汽車產業投資管理規定，加強新能源汽車違規項目清理整治，依法依規查處未批先建、邊批邊建等違規行為；四是規範整車企業兼併重組，大力推動落後企業和無效產能退出，構建佈局合理、發展有序、運行高效的產業格局。

前大陸工信部長、全國政協經濟委員會副主任苗圩指出，如果把新能源汽車比作上半場，智能網聯汽車比作下半場，中國大陸汽車行業在上半場取得了很大成效，但決定勝負還在下半場。他說，車聯網方面應盡快發展，車路協同方面也應盡快建立道路智能化分級國家標準。

與此同時，對於近期大宗原物料上漲，引發新能源汽車漲價潮，工信部副部長辛國斌表示，將適度加快國內資源開發進度，堅決打擊囤積、投機炒作等不正當競爭行為，引導產業鏈上下游企業強化協作，推動關鍵原材料價格回歸理性。

大陸全國政協副主席萬鋼坦言，電池材料價格的增長已經背離了供需需求的增長，「產生了非正常，碳酸鋰居然可以在去年一年當中增長了十倍」，另一方面，去年全世界汽車產業的痛點就是晶片的供應。他建議，新一代汽車晶片設計，要更多從可靠性、可行性等方面考慮，另在電池開發上，推動科技創新，特別低鎳、低鋰低鈷或者無鈷電池是一個發展的方向。

就中外合資領域，林念修說， 2022年開始，中國大陸已全面取消汽車領域外商投資限制，汽車等製造業領域。他說，歡迎全球企業參與中國新能源汽車的發展，包括支持汽車合資企業，按照市場化法制化原則履行合資合作約定，鼓勵中外企業創新合作模式、中國新能源汽車和零部件企業提升國際化水平。