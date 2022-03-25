迎中概股回A潮 滬深兩市明確CDR上市條件

上海、 深圳證券交易所25日接連發布與境外證券交易所互聯互通存託憑證上市交易暫行辦法，因應中概股回A潮 ，明確CDR（中國存託憑證）上市條件。

新規明確了第一上市在境外，而以中國存託憑證在A股發行上市條件，包括公開發行條件、市值標準（市值不低於人民幣200億元）、上市年限（境外上市滿3年）、初始規模（5000萬份及 人民幣5億元市值以上）。還規定了交易所審核的相關事項。明確了中國存託憑證建立初始流動性的相關要求及上市申請文件和披露事項。

備受關注的是，對中國存託憑證交易實行價格漲跌幅限制，而漲跌幅比例將比照A股為10%，另有規定的除外。深交所全天休市達到或者超過7日的，其後首個交易日的漲跌幅比例為20%。

新規還要求，個人投資者參與中國存託憑證交易，申請權限開通前20個交易日證券帳戶及資金帳戶內的資產日均不低於人民幣50萬元（不包括該投資者通過融資融券交易融入的資金和證券）；需滿足參與證券交易24個月以上等。

新規即日起實施，而對有意尋求A股上市的台資企業來說，如果第一上市是在港股，那麼申請A股上市也將受到新規規範。

滬深兩市同時發布跨境轉換指引，包括三方面內容：一是跨境轉換業務主體備案管理，包括中國跨境轉換機構、境外跨境轉換機搆與全球存託憑證存託人備案申請與終止等；二是跨境轉換業務管理，包括中國存託憑證跨境轉換業務流程、跨境轉換業務持續信息報送等；三是跨境轉換業務監督管理，主要包括跨境轉換業務合規要求、交易所檢查、自律監管等內容。