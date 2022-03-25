東航事故指揮部：搜索第二黑盒子 從未放棄尋找倖存者

在東航飛行事故後，各界亟欲了解事故原因，而作為解碼關鍵的「黑盒子」目前僅尋找到一只。據「3·21」東航飛行事故國家應急處置指揮部25日舉行的第五場新聞發布會上，會上通報正搜尋第二個黑盒子，同時強調雖然目前未找到事故幸存者，但從未放棄找尋倖存者的努力，並更新現場提取指紋檢材18份、遺物101件。

會上再度為失事前狀況進行釋疑，東航集團宣傳部部長劉曉東表示，航班失聯前，通訊一直是正常的。也就是說，機組沒有掛出任何緊急代碼。

至於已搜索到的第一個黑盒子解讀進度，民航局事故調查中心主任毛延峰表示，黑盒子數據存儲晶片受損，通常按照記錄器生產廠家的建議需將存儲晶片返回記錄器生產廠家進行晶片修復處理。民航局的專業實驗室自接到記錄器後，一直都在緊張地開展修復和數據下載工作，何時能夠完成下載並開展對數據的分析工作，「目前還不能有一個確定的時間。」

另外，會上也提到將在30天內將向國際民航組織遞交中英文初步調查報告。根據國際民用航空公約，初步報告應當在事發之日起30日內發送給有關國家和國際民航組織，應以國際民航組織工作語言發送，中文/英文都是ICAO的工作語言。

而在旅客搜救與家屬服務上，劉曉東指出，會先以旅客搜救和家屬聯絡需求為先，比如一些國際航班需要名單和家屬建立聯絡。東航方面已經在第一時間向調查組提供完整旅客名單，並於24小時內與所有旅客家屬聯繫。關於這個問題，還要充分尊重乘客隱私和家屬意願，並且符合相關法律要求。