快訊

專訪／憶火吻重生！Selina淚崩吐前夫、男友初見內幕

東航事故指揮部：搜索第二黑盒子 從未放棄尋找倖存者

聯合報 / 記者黃雅慧／即時報導
圖為大陸村民自發性參與東航事故救援活動。圖取自中國新聞網
圖為大陸村民自發性參與東航事故救援活動。圖取自中國新聞網

東航飛行事故後，各界亟欲了解事故原因，而作為解碼關鍵的「黑盒子」目前僅尋找到一只。據「3·21」東航飛行事故國家應急處置指揮部25日舉行的第五場新聞發布會上，會上通報正搜尋第二個黑盒子，同時強調雖然目前未找到事故幸存者，但從未放棄找尋倖存者的努力，並更新現場提取指紋檢材18份、遺物101件。

會上再度為失事前狀況進行釋疑，東航集團宣傳部部長劉曉東表示，航班失聯前，通訊一直是正常的。也就是說，機組沒有掛出任何緊急代碼。

至於已搜索到的第一個黑盒子解讀進度，民航局事故調查中心主任毛延峰表示，黑盒子數據存儲晶片受損，通常按照記錄器生產廠家的建議需將存儲晶片返回記錄器生產廠家進行晶片修復處理。民航局的專業實驗室自接到記錄器後，一直都在緊張地開展修復和數據下載工作，何時能夠完成下載並開展對數據的分析工作，「目前還不能有一個確定的時間。」

另外，會上也提到將在30天內將向國際民航組織遞交中英文初步調查報告。根據國際民用航空公約，初步報告應當在事發之日起30日內發送給有關國家和國際民航組織，應以國際民航組織工作語言發送，中文/英文都是ICAO的工作語言。

而在旅客搜救與家屬服務上，劉曉東指出，會先以旅客搜救和家屬聯絡需求為先，比如一些國際航班需要名單和家屬建立聯絡。東航方面已經在第一時間向調查組提供完整旅客名單，並於24小時內與所有旅客家屬聯繫。關於這個問題，還要充分尊重乘客隱私和家屬意願，並且符合相關法律要求。

東航

延伸閱讀

夫妻帶1歲半女兒搭東航班機去廣州看病 救命變送命

東航撞擊點確定 深達20米 不排除機體如「果凍」陷入地底

生死3分鐘 東航墜落時為何無應答？ 機組員恐呈失能狀態

東航語音記錄器連夜送北京 專家：修復可能性很大

相關新聞

東航事故指揮部：搜索第二黑盒子 從未放棄尋找倖存者

在東航飛行事故後，各界亟欲了解事故原因，而作為解碼關鍵的「黑盒子」目前僅尋找到一只。據「3·21」東航飛行事故國家應急處...

香港再發消費券抗疫 加碼至1萬港元

香港疫情沒完沒了，港府繼去年首次派發電子消費券後，今年再向市民派發第二輪，金額更加碼至1萬元(港幣，下同)，最快4月7日...

中國352項商品關稅豁免恢復 「拜登為選舉向中低頭」

美國昨天宣布將恢復352項中國進口商品的關稅豁免。中國官方昨天進一步要求美方應盡快取消全部對華加徵關稅。美學者分析，美方...

國安法上路後 官員：外資未因此撤離香港

香港投資推廣署署長傅仲森（Stephen Phillips）今天說，外資並未因為港區國安法而撤離香港

殼牌與比亞迪將成立合資公司 展開電動車充電等合作

國際能源巨頭殼牌與比亞迪簽署全球戰略合作協議，擬成立合資公司，在大陸和歐洲展開電動汽車充電領域的合作，並計劃將這一合作關...

蔚來2021年虧損收窄至173億元 全年交付逾9萬輛車

根據25日發布的財報，受供應鏈波動影響，蔚來汽車去年全年營收人民幣361.4億元（約新台幣1,554億元），年增122....

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。