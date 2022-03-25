疫情封城影響 陸鋼鐵重鎮唐山未來幾天恐減產或停產

大陸疫情蔓延，有消息人士指出，河北省唐山市的鋼鐵生產企業可能不得不在未來幾天削減或暫停生產，因唐山在採取新的防疫限制措施後，交通運輸停滯導致原物料短缺。

路透報導，在連續四天發現本土確診病例後，唐山市於22日起在全市實施臨時性全域封控管理（封城）。鋼鐵廠管理人員說，最新的封控措施阻礙了鋼廠補充原物料庫存，同時產品堆積在倉庫裡運不出去。

唐山去年粗鋼產量為1.3111億噸，占中國大陸總產量的約13%，超過全球第二大鋼鐵生產國印度，後者去年產量為1.18億噸。

一名河北天柱鋼鐵集團有限公司的銷售經理表示，該公司的原物料庫存只能再滿足三天的生產，公司每月生產約20萬噸帶鋼。「我們肯定很快就不得不減產。」

唐山瑞豐鋼鐵表示，由於交通運輸限制，公司預期很快也會減產。

根據大陸資訊平台「我的鋼鐵」資料顯示，唐山本周的平均熔鐵日產量減少3萬6,100噸，全市封控前平均為26萬噸。

河北文豐國際貿易有限公司資產管理部門主管Zhang Shukun提到，唐山很多鋼廠是民營，必須維持高周轉率以確保現金流充足，且通常只會儲存足夠一周生產活動的原料，以減少資本曝險。