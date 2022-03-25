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王毅：願推動「中巴經濟走廊」向阿富汗延伸

聯合報 / 記者林宸誼／即時報導
大陸國務委員兼外長王毅（右）與阿富汗臨時政府代理副總理巴拉達爾（左）舉行會談。（取自大陸外交部網站）
大陸國務委員兼外長王毅（右）與阿富汗臨時政府代理副總理巴拉達爾（左）舉行會談。（取自大陸外交部網站）

大陸國務委員兼外長王毅訪問阿富汗時表示，大陸歡迎阿富汗積極參與共建「一帶一路」，願推動中巴經濟走廊向阿富汗延伸。

大陸外交部網站25日刊登，王毅24日在喀布爾，與阿富汗臨時政府代理副總理巴拉達爾、代理外長穆塔基分別舉行會談。

王毅表示，大陸從不干涉阿富汗內政，從不在阿富汗謀求任何私利，從不尋求所謂勢力範圍，「正如阿富汗朋友所常說，大陸是唯一沒有傷害過阿富汗的大國。我們為此感到自豪。」

王毅指出，中方讚賞並歡迎阿富汗積極參與共建「一帶一路」，願推動中巴經濟走廊向阿富汗延伸，複製更多成功經驗，使地處「亞洲之心」的阿富汗成為地區互聯互通的紐帶橋樑。

巴拉達爾表示，阿富汗神學士是負責任的政府，願向大陸和全世界重申，決不允許任何恐怖分子在阿活動，決不允許任何人、任何機構利用阿富汗領土採取針對別國的行動，更不允許任何勢力從事破壞大陸的行動。阿方重視中方安全關切，將採取切實、強有力舉措，實現阿富汗全境安全，並為維護地區安全作出貢獻，希中方支持阿方增強安全能力。

巴拉達爾指出，阿方高度讚賞大陸駐阿使館一直在阿富汗堅守，這充分體現了阿中之間強有力的聯繫。歡迎大陸企業赴阿投資。阿富汗願發揮獨特地域優勢，更充分參與共建「一帶一路」，成為地區互聯互通的橋樑。

阿富汗 王毅 一帶一路

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