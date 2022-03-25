大陸發布2022年版市場准入負面清單 強化反壟斷監管

大陸國家發展和改革委、商務部25日發布「市場准入負面清單（2022年版）」通知指出，要強化反壟斷監管，防止資本無序擴張、野蠻生長、違規炒作，衝擊經濟社會發展秩序。

根據有關情況說明指出，2022年版清單列有禁止准入事項6項、許可准入事項111項，共計117項，比2020年版減少6項。

發改委官網刊登通知顯示，要進一步健全完善與市場准入負面清單制度相適應的准入機制、審批機制、社會信用體系和激勵懲戒機制、商事登記制度等，系統集成、協同高效地推進市場准入制度改革工作。「要健全監管規則，創新監管方式，實現事前事中事後全鏈條全領域監管，提高監管的精準性有效性。」

通知還提到，要嚴格落實「全國一張清單」管理要求。堅決維護市場准入負面清單制度的統一性、嚴肅性和權威性，確保「一單盡列、單外無單」。各地區各部門不得自行發布市場准入性質的負面清單。

通知強調，各地區各部門要更好發揮政府作用，嚴格落實法律法規和「三定」（定機構、定職能、定編制）規定明確的監管職責，對法律法規和「三定」規定未明確監管職責的，按照「誰審批、誰監管，誰主管、誰監管」的原則，全面夯實監管責任。要落實放管結合、並重要求，堅決糾正「以批代管」、「不批不管」等問題，防止出現監管真空。