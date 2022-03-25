大陸新增4,790例新冠陽姓 病毒傳播力度已是早期3-5倍

據大陸國家衛健委通報，3月24日，中國大陸報告新增本土新冠肺炎確診病例1,301例，其中吉林1,110例，上海27例，天津25例。當天大陸還報告新增本土無症狀感染者3,489例，其中上海1,582例，吉林900例，河北288例。

大陸近期發現的新冠陽性，有相當高的比例為無症狀感染者，其中上海無症狀感染者佔比更超過98%。與此同時，確診者中，重症患者也不到千分之二。但上海華山醫院感染科主任張文宏指出，新冠病毒現在的傳播力已是早期的3-5倍。

上海24日新冠陽姓人數暴增至逾1,600例，同時身兼上海市新冠肺炎醫療救治專家組組長的張文宏在25日上午記者會中表示，近幾日，他確實看到醫院隔離進來的病人和無症狀感染者越來越多，意味著現在增高的病例數對於整個醫療體系造成了壓力。

張文宏說，新冠病毒不斷地「更新疊代」，從最早2020年疫情到現在為止，Omicron也已經發展到第二代了。上海這次流行的是Omicron變異毒株BA.2，R0值為9.5，代表一個人可以傳給10個人。2020年初期新冠病毒的R0值約2.5-3，亦即現在病毒傳播的力幾乎是早期傳播力的3-5倍。

張文宏表示，不只一個人可以傳10個人，Omicron代際間潛伏期也在縮短，基本3天可以傳一代。「最早是1個人，3天以後就是10個人，6天就是100個人。如果這個人在外面充分和大家進行接觸，10天可能就是傳1,000個人，這是所謂的指數級上升」。

他指出， Omicron目前看起來傳播力度遠遠超過新冠病毒前面幾代，世界各地對這個病毒傳播的決策做出了不同的反應。就上海而言，堅持走的防控策略是打斷傳播指數級上升。上海正推動「滾動篩查」，他相信，疫情最終拐點必定會出現。

截至24日24時，中國大陸現有確診病例2萬6,892例，其中重症病例50例，尚在醫學觀察的密切接觸者37萬1,757人。