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殼牌與比亞迪將成立合資公司 展開電動車充電等合作

聯合報 / 記者林宸誼／即時報導
國際能源巨頭殼牌與比亞迪簽署全球戰略合作協議，擬成立合資公司，在大陸和歐洲展開電動汽車充電領域的合作。（取自殼牌中國微信公眾號）
國際能源巨頭殼牌與比亞迪簽署全球戰略合作協議，擬成立合資公司，在大陸和歐洲展開電動汽車充電領域的合作。（取自殼牌中國微信公眾號）

國際能源巨頭殼牌與比亞迪簽署全球戰略合作協議，擬成立合資公司，在大陸和歐洲展開電動汽車充電領域的合作，並計劃將這一合作關係擴展到全球。

殼牌中國微信公眾號發布新聞稿，表示雙方計畫成立的合資公司，預計將在深圳營運1萬多個電動汽車充電終端，未來還將擴展到大陸其他城市。

殼牌集團全球零售與出行業務執行副總裁柯一凡（István Kapitány）表示，殼牌有雄心在大陸進一步拓展零售與出行業務，也志在支持全球的顧客更多駕駛電動汽車，以實現減碳的目標。此次與比亞迪的合作是殼牌邁向這兩個目標的重要一步。

比亞迪董事長王傳福指出，汽車工業正在經歷百年未有的大變革，發展新能源汽車是大勢所趨，比亞迪願與殼牌合作，抓住新能源汽車發展的歷史機遇，在充電設施、新能源汽車消費等方面為消費者提供優質的服務體驗，創造廣闊的發展空間。

根據合作協議，殼牌與比亞迪將在歐洲建立出行服務提供者（MSP）的合作夥伴關係，殼牌未來將為比亞迪的個人和商業客戶提供會員服務，覆蓋充電漫遊網路上超過27萬5,000個充電終端。

雙方並有意向在歐洲主要市場共建殼牌-比亞迪電動汽車服務中心。

此外，雙方將尋求機會，為全球各地的客戶提供綜合家庭能源解決方案，例如動態電價調度、太陽能集成、家用儲能設備和車網互動（V2G）充電等解決方案。

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