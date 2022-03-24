台企聯會長公司冠龍節能 IPO定價人民幣30.82元

冠龍節能24日發布公告，確定深交所創業板IPO發行價格為人民幣30.82元（新台幣133元），25日進行網上路演，28日開啟申購。預計最快將在4月上市。冠龍節能是現任大陸全國台企聯會長李政宏的公司。

公告指出，本次發行價格人民幣30.82元，是對應的發行人2020年扣除非經常性淨利潤攤薄後本益比為46.52倍，高於中證指數有限公司2022年3月22日（T-4日）發布的行業最近一個月平均靜態本益比，超出幅度為38.29%。

根據招股意向書，擬公開發行4,200萬股，預計募集資金人民幣11.87億元，其中人民幣6.35億元用於江蘇融通閥門機械有限公司節水閥門生產基地擴建專案、人民幣4.05億元用於上海節水閥門生產基地擴產專案、人民幣0.81億元用於研發中心建設項目和人民幣0.67億元用於智慧信息化升級專案。