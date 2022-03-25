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砸109億 國家電網建2項工程
中國國家電網24日宣布，國家電網福州—廈門、駐馬店—武漢1000千伏特高壓交流工程開工，兩項工程總投資109億元（人民幣，下同），是中國國家電網促進能源轉型、保障電力供應的具體舉措。
中新社報導，福州—廈門工程起於榕城站、途經長泰站、止於集美站，新建長泰站，擴建榕城、集美站，新增變電容量600萬千伏安，建設雙回1000千伏輸電線路238公里，總投資71億元，計畫於2023年建成投運。駐馬店—武漢工程起於駐馬店站、止於武漢站，新建雙回1000千伏輸電線路287公里，總投資38億元，計畫於2023年建成投運。
福州—廈門工程將提升沿海地區供電能力和供電可靠性。駐馬店—武漢工程將顯著改善優化華中主網架結構，滿足「十四五」期間華中地區用電增長需求。
工程還將推動能源清潔低碳轉型，助力實現碳達峰、碳中和目標。2021年至2030年，福建北部風電、核電等電源裝機在全省占比約80%。福州—廈門工程投產後，可保障福建北部電源外送和福建南部負荷中心受電。駐馬店—武漢工程將保障青海—河南等特高壓工程高效穩定輸送清潔電力，優化華中能源資源。
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