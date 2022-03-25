RCEP生效 夏布暢銷日韓東南亞

「夏布是日韓傳統服飾的布料，當地人從呱呱墜地到生命結束，人生中很多重要時刻，都有一套對應的夏布衣服。」中國大陸國家級非物質文化遺產榮昌夏布代表性傳承人黃秀英說，中國大陸夏布遠銷日本、韓國、東南亞等地。

中新社報導，「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP）生效影響，夏布訂單持續上漲，這款傳統布料吸引不少關注。夏布，俗稱麻布，是用苧麻纖維編織而成。在重慶榮昌，苧麻、夏布生產有一千多年歷史，曾為貢品。

黃秀英1975年生於重慶榮昌，是「湖廣填四川」第七代移民，代代從織，自小跟奶奶一起「挽麻團」（製作夏布的一道工序）。她父親因將夏布帶入國際市場，而被坊間稱為「中國夏布大王」。出身「夏布家族」的她畢業於四川外國語大學，研究外貿與文化，比前人更具國際視野。

1990年代，黃秀英從事夏布國際貿易，開始瞭解到，日本、韓國乃至東南亞的很多傳統服飾都是以夏布為原料。黃秀英指著陳列架上的一款服飾說，「這是韓國人結婚穿的，是夏布染色裁剪而成。」此外，韓國人出生、成人禮、婚禮、節慶、逝去等重要時刻，都會穿夏布製成的衣服。

不僅韓國，在日本、東南亞，夏布都是其傳統服飾布料的一種。尤其在東南亞等熱帶地區，夏布因透氣、防黴等特性，深受喜愛。

日韓此前也生產夏布，曾出口「大麻皮」等夏布原料，由重慶榮昌的紡織工加工。「我就曾從事『大麻皮』來料加工，一匹布加工費達數十美元。」黃秀英說，這是她第一次深切接觸兩國夏布產業。

後來，雙方合作走深。她在中國大陸找到與「大麻皮」相近的材料，且更為質優價廉，獲得國際市場青睞。

黃秀英說，2022年以來，隨著RCEP的生效，夏布訂單量持續上漲。她正與專業人士合作，助力夏布加入「中歐地理標誌協定」，讓更多海外民眾在生活中觸及歷史悠久非物質文化遺產。