中國電信4專家 當選ITU-T副主席

中國電信23日披露，中國電信參加競選的四位專家全部成功當選2022-2024年研究期國際電信聯盟電信標準化部門（ITU-T）研究組/委員會副主席，進一步提升了中國大陸在ITU-T的國際標準話語權和影響力。

中新社報導，世界電信標準化全會（WTSA-20）近日在瑞士日內瓦以「現場+線上」方式召開，共有來自成員國、部門成員和區域電信標準化組織的近千名代表參會。

本次全會任命了2022-2024年研究期ITU-T各研究組和顧問組主席和副主席。在全球37個國家推薦的160位候選人中，中國電信參加競選的四位專家全部成功當選：王燕川連任SG2（業務提供和電信管理的運營研究組）副主席，朱曉潔連任SG11（信令要求、協議與測試規範研究組）副主席。張園新當選SG13（未來網絡和新興網絡技術研究組）副主席，吳彤連任SCV（詞彙標準化委員會）副主席。中國電信的主席/副主席任職數量為中國大陸最多的單位之一。

世界電信標準化全會是ITU-T最高級別會議，每四年舉辦一次。近年來，中國電信累計主導制定國際標準137項。在ITU-T，中國電信主導制定了雲網融合的編排系統、視頻監控、機器視覺、M-OTN等系列標準以及第一個算力網絡的國際標準。在國際標準組織3GPP，中國電信主導9項5G R17 RAN重點領域的標準立項，R17無線網立項數位列全球運營商第二名。