房市鬆綁 哈爾濱搶先解除限售

中國大陸為確保今年經濟維穩，各地陸續鬆綁房市調控措施，其中在解除近五年的「限售」管制中，哈爾濱市擬打響第一槍，成為今年首個解除「限售令」的大陸二線城市。

據哈爾濱市住房和城鄉建設局23日公告指出，鑑於「哈爾濱市政府辦公廳關於進一步加強房地產市場調控工作的通知」已完成其階段性調控使命，擬予以廢止。

此前，由於2017、2018年，中國大陸為遏制炒作亂象，加碼房市調控，各地紛推出限購、限貸、限售、限價「四限」管制。其中，哈爾濱市於2018年發布上述「區域性限售政策」，在主城區6區內取消建設單位網簽合約備案訊息註銷權限，凡新購買商品住房的，自商品房網簽合約簽訂之日起滿三年才可上市交易。

對於哈爾濱首先鬆綁限售管制，證券時報引述諸葛找房數據研究中心分析師關榮雪說，這釋放一定積極信號，對房市交易有加持作用。

中原地產首席分析師張大偉認為，鬆綁有三方面原因，一是哈爾濱房價多月下跌，整體低迷，二是住建部定調2022年「保障剛性住房需求，滿足合理的改善性住房需求」，三是從2022年至今，中國大陸已有多個城市發布穩定房市的政策。他認為，預計會有其他市場表現低迷的城市，將加入解除「限售令」的行列。

據中原地產研究院統計數據顯示，2022年至今，各地房地產調整性政策頒布已經超過140次，包括鄭州等二線城市在內，已有超過60個城市推出了不同程度、不同內容的穩定房市政策，涉及降低頭期款、取消認房又認貸、發放人才購屋補貼等領域。

值得注意的是，在哈爾濱之前，青島市轄下即墨區也以區為單位，鬆綁當地的五年限售政策，購買新屋由拿證滿五年改為網簽後滿五年，二手房滿兩年即可交易，現已執行。