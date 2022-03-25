青海建光熱發電站 投產後1年可發36.5億度電
中國廣核集團（簡稱「中廣核」）德令哈200萬千瓦光熱儲一體化項目23日在青海省海西州德令哈舉行開工儀式，標誌著中國大陸儲能配比率最高的光熱儲多能互補項目正式開工建設。
中新社報導，德令哈中廣核200萬千瓦光熱儲一體化項目位於青海海西州德令哈市光伏（光熱）產業園區，總裝機容量200萬千瓦，總投資100億元人民幣，占地面積5.3萬畝。
該項目採用了光伏發電，光熱熔鹽儲能相結合的，可再生能源發電技術路線，完全契合中國大陸雙碳戰略目標與新型電力系統技術要求，該項目為中國大陸在建單體容量最大的多能互補新能源電站，將實現大規模光伏、光熱、儲能、協同發電技術的科技創新與工程示範驗證，建成投產後年上網電量可達36.5億度。
同時，該項目也有很大的生態效應，項目建成投產後，每年可節約標準煤110萬噸，減少二氧化碳排放260萬噸，對於地區生態環境改善、綠色低碳價值創造，具有顯著效益，項目計畫於2024年底建成投運，投產後年銷售收入9億元人民幣，可直接帶動當地就業150人，間接帶動500餘人。
目前，中廣核在德令哈擁有一座在運行的5萬千瓦光熱發電示範電站，該項目也是中國大陸首個開工建設、首個併網投運的大型商業化槽式光熱發電示範項目。
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