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廣州碳交所與香港交易所簽MOU

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

廣州碳排放權交易中心有限公司（廣州碳交所）24日與香港交易及結算所有限公司（香港交易所）簽署合作備忘錄（MOU），將共同探索碳金融領域的合作機遇，共同應對全球氣候變化，推動可持續發展。

據中新社報導，廣州碳交所隸屬廣州交易集團，是廣東省唯一指定的碳排放配額有償發放及市場交易平台，也是大陸國家核證自願減排量（CCER）的指定交易機構，是中國大陸七大碳交易試點交易所之一，2021年廣州碳交所碳排放配額現貨成交2751萬噸，交易規模位居中國大陸各試點交易平台首位。

根據合作備忘錄，未來雙方將共同探索區域碳市場的深化發展、創建適用於粵港澳大灣區的自願減排機制，助力中國大陸實現碳達峰、碳中和的目標。同時，雙方將就碳市場及碳金融開展交流，並積極研究國際碳市場的規則、標準和路徑，以支持中國大陸碳市場的國際化建設。

廣州交易集團董事長羅俊茯表示，廣州碳交所在中國大陸較早探索以市場化機制推動雙碳目標實現路徑，積極助力粵港澳大灣區應對氣候變化及可持續發展。今後，雙方將充分發揮各自優勢，立足大灣區、對接國際，不斷推動區域綠色轉型和高質量發展。

碳排放 香港

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