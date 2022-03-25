廣州服務貿易額 達500億美元

廣州市商務局24日通報，該市共獲評5個大陸國家級特色服務出口基地，數量居中國大陸前列。去年全市服務貿易進出口額約為500億美元。

中新社報導，在大陸商務部剛公布的新一輪專業類特色服務出口基地名單中，廣州市天河區獲評為首批大陸國家數位服務出口基地、國家文化出口基地，番禺區獲評為第二批大陸國家文化出口基地，廣東省中醫院獲評為首批大陸國家中醫藥服務出口基地。截至目前，該市共獲評5個大陸國家級特色服務出口基地。

廣州市商務局披露的信息顯示，該市的特色服務貿易規模不斷壯大。2021年廣州市數位服務貿易規模達到235.84億美元，增長42.8%，數位服務出口和服務輻射全球200多個國家和地區；該市文化服務出口同比增長1.5倍。在特色服務貿易高速增長牽引下，2021年廣州市服務貿易進出口額約500億美元，同比增長34%。

廣州以專業類特色服務出口基地為載體，發揮出口基地信息、要素和資源集聚優勢，提高特色服務貿易產業規模化、集約化水平，帶動催生一批有較強實力和自主創新能力的專業類服務貿易企業。

其中，番禺國家文化出口基地重點發展珠寶設計生產、燈光音響、動漫遊藝、互聯網新業態等文化業態，商用遊戲機產品占據全球20%以上的市場份額，珠寶首飾產品占據全球近三成市場份額。該區出口基地內的虎牙信息遊戲直播平台市場占有量全球第二，市值超50億美元；YY直播全球用戶達3.5億，海外業務遍布150多個國家和地區。

目前，廣州正在籌備申報大陸國家數位貿易示範區和國家服務貿易創新發展示範區，今年內將推出支持數位貿易發展的專項政策，並以更大力度支持文化、中醫藥、知識產權、人力資源等專業服務貿易的發展。