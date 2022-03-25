平潭實驗區 拚2026年逾2千台企

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導
作為大陸唯一對台綜合實驗區，福建省平潭綜合實驗區以建設「兩岸同胞共同家園」為目標。資料圖為俯瞰平潭海峽公鐵大橋。（中新社）
作為大陸唯一對台綜合實驗區，福建省平潭綜合實驗區以建設「兩岸同胞共同家園」為目標。資料圖為俯瞰平潭海峽公鐵大橋。（中新社）

作為大陸唯一對台綜合實驗區，平潭綜合實驗區管委會主任黃建波表示，平潭將實現兩岸經貿合作更加密切、人員往來更加便捷、民心融合更加緊密，力爭到2026年在嵐台胞人數超10000人，落地台企超2000家，對台貿易額年均增長10%以上。

中新社報導，在平潭海壇片區上樓村，來自台灣的蝸牛養殖能手詹湘茗尋得兩畝荒地，培育了3000隻白玉蝸牛，並種上了地瓜。

「白玉蝸牛喜歡陰涼，地瓜葉可以為蝸牛遮陽擋雨，而蝸牛的排洩物則能為地瓜生長提供肥料，一舉兩得。」來自台灣雲林縣的傅韜丞，已是當地的一名社區營造師，決定帶領上樓村鄉親養殖蝸牛。

平潭去年新增9家台資農企，新落地9個閩台農業融合發展（農漁）產業園項目，涉及休閒觀光農業、海產品加工業、苗木進出口隔離苗圃建設工程等領域。

去年11月，大陸首個跨海峽的醫療服務平台「台醫通」上線，通過線上線下結合的方式，為提供「醫、藥、健、保」等服務。作為「台醫通」運營方的海峽創新互聯網醫院（平潭）有限公司副總經理林樹盤表示，目前該平台有30位台籍醫生入駐，未來將引進台灣優質醫藥產業項目，促兩岸醫療產業融合發展。

在平潭澳前小學，台灣青年譚家明的古箏教室常常滿座。2017年起，譚家明在平潭推廣民樂，引薦台灣優秀音樂人才到平潭。

平潭兩岸國學中心的「兩岸國學大講堂」，以名師線上直播授課的形式弘揚經典，令熱愛國學的台胞宋思緯每期必追。宋思緯也希望以後能有機會和兩岸國學中心合作，共同傳播中華優秀傳統文化

去年以來，平潭兩岸國學中心藉助兩岸國學文化義工的力量，常態化開展國學進校園、國學進社區（鄉村）暨國學小課堂等特色活動。在平潭生活9年的台胞陳翠娟是義工團隊的一員，希望培養孩子們對傳統文化的興趣。

義工 傳統文化 社區營造

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