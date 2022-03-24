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大陸央行：有續擴大數位人民幣試點範圍

聯合報 / 記者陳政錄／即時報導
中國人民銀行。（新華社）
中國人民銀行。（新華社）

中國人民銀行（大陸央行）24日召開「貨幣金銀和安全保衛工作」電視會議，會上指出，要紮實推進數為人民幣研發試點，有序擴大試點範圍，持續完善設計和使用，逐步建立健全管理制度框架。

據大陸央行網站公告，會議指出，人民幣現金服務作為金融服務實體經濟的重要環節，在應對重大風險挑戰、增進民生福祉等方面發揮著不可替代的戰略性保障作用。

展望2022年，會議要求，堅持穩字當頭、穩中求進，強基固本、守正創新，堅定不移深化貨金保衛業務轉型，著力提升現金服務與管理水平。

會議指出，要全力保障現金供應，鞏固形成整治拒收現金長效機制，繼續提升流通中人民幣整潔度，進一步築牢反假貨幣工作防線。

同時，紮實推進數為人民幣研發試點，有序擴大試點範圍，持續完善設計和使用，逐步建立健全管理制度框架。

會議還指示，要加大銀行業金融機構現金業務管理力度，加強和改進普通紀念幣及貴金屬紀念幣發行管理，進一步推動人民銀行鈔票處理、發行庫和保衛管理業務轉型，一體推進非標準金銀清查和貨幣史研究。

除此之外，面對中國大陸經濟成長放緩，人行會議還提到，認真落實過「緊日子」要求，持續完善內外部管理制度，強化權力監督制約和內部治理。

人民幣 中國人民銀行 實體經濟

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