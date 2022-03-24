暴跌之下各顯神通 A股超30家產業鏈公司施手段護股價

集微網消息，今年以來，A股行情表現不佳，然而自3月以來，受地緣政治等多方因素影響，A股三大指數連續遭遇暴跌，下跌之勢儼然有加速的跡象。雖然近期有所企穩，但是多數公司股價依然在處於低位。

在此之前，集微網在《A股近10家半導體公司大股東質押比例超50%，暴跌之下自救不暇》一文中提及，由於股價暴跌，導致相當一部分公司股東質押的股份面臨平倉風險，不得不進行補充質押，以防暴跌被迫平倉。

或許是受到持續大跌的影響，亦或者是避免所質押股份被迫平倉，以茅台為首的公司，紛紛施展手段維穩股價。3月7日，貴州茅台歷史首次公佈月度經營數據，以此來穩定投資者的情緒。作為A股的靈魂，茅台此擧效應顯著，在其以身作則的表率之下，其他各行各業的公司紛紛以不同的形式跟進。

根據筆者統計，近期以來，合計有近20家半導體和消費電子產業鏈上市公司公佈了經營情況和訂單金額、10家公司宣佈回購股份、3家公司股東宣佈提前終止減持、2家公司股東宣佈增持自家股票。

近20家月度經營數據報喜

根據筆者統計，3月1日至3月15日，上証指數大跌11.51%，深成指大跌14.26%，創業板跌13.07%。同期，wind半導體指數跌8.34%，雖然相較三大指數而言，跌幅未超過10%，但是半導體板塊多數個股出現暴跌的情況。

或許是為了穩定股價，貴州茅台在3月7日晚間，破天荒的公佈了前兩個月的經營情況，而這在貴州茅台的歷史上屬於首次，在重磅利好之下，貴州茅台第二天大幅高開，並且帶動整個白酒板塊上漲。

貴州茅台此番操作，被市場解讀為穩定軍心的信號，其用意在於公司領導層希望亮出他們近期的努力成果，給市場更多的信心，在連續下跌之際，釋放利好信息，給持有股票的投資者喫下一顆定心丸。

隨後，不少公司紛紛效仿，將相關經營數據、訂單情況等公之於衆，以期來幫助股價修復，改變股票走勢預期，並安撫投資者焦慮的心態。

據筆者統計發現，截至3月17日，合計有18家半導體及消費電子企業公佈了相關經營情況，除和煇光電出現虧損的情況外，其餘17家公司紛紛報喜。

具體來看，在貴州茅台3月7日發佈優異的前2月經營數據後，3月8日，中芯國際也不甘示弱，公司在港交所發佈公告稱，前兩個月集團營業總收入為12.23億美元左右，同比增長59.1%；歸屬於公司股東的淨利潤為3.09億美元左右，同比增長94.9%。

同日，韋爾股份公佈2021年度經營情況簡報，雖然公司此前已經發佈過2021年業勣預增的公告，但是並未公佈營收數據以及經營情況。此次韋爾股份在公告中表示，2021年公司實現營業收入約240億元，較2020年度增長約21%，其中半導體設計業務實現營業收入約205億元，較2020年度增長約18%。並且，將核心業務經營情況做出介紹。

隨後，滬矽產業在3月10日亮劍，3月10日，華潤微、立昂微、瀾起科技、杉杉股份、北方華創也將1-2月經營數據公之於衆，其中，北方華創年內新增訂單超過30億元，同比增長超過60%，靚麗的數據讓市場為之驚歎。

3月11日，華峰測控也發佈前2月經營數據，3月15日，兆易創新、至純科技同樣攜利好數據來襲；3月16日，長電科技、和煇光電、龍騰光電、洲明科技也發佈相關經營情況。但是，與其他公司優異的成勣相比，何煇光電虧損1億的數據，顯得格外耀眼，不過，同比減虧25%也算得上是利好新消息。

3月17日，東山精密也將年內以來的經營數據公之於衆。

不難發現，上述秀肌肉的公司，在各自的領域裡均屬佼佼者，不少公司在公告中透露，2022年1-2月市場需求持續旺盛，行業景氣度不斷提升，銷售訂單飽滿，產能不斷釋放，主要產品產銷均持續提升。

10家開啓回購潮

同上述公司發佈經營數據以釋放利好信號一樣，不少公司在市場震蕩下跌之中，開始利用回購的方式進行“護盤”操作，以此來提振市場情緒、傳達管理層重眡股價決心，彰顯睏難時刻與投資者患難與共的態度。

根據筆者統計發現，進入3月以來，美迪凱率先拋出回購方案，公司稱，擬以總金額2000萬元-4000萬元回購公司股份，回購價格不超21元/股（含）。並且，公司管理層還做出承諾，在未來6個月內，董事、監事、高級管理人員以及實控人葛文志不會再減持公司股份。

3月8日晚間，北鬭星通也發佈了大手筆回購方案，公司打算使用自有資金1.5億元-2億元以集中競價的方式回購300萬-400萬股份（含本數），回購價格不超過人民幣50元/股（含本數）。

隨後，八億時空、敏芯股份、火炬電子、中京電子、精測電子、長陽科技、瑞聯新材、創世紀也先後宣佈將以不同金額回購自家公司的股份。

需要注意的是，火炬電子將會連續兩年（2022-2023年）以集中競價交易方式回購公司部分股份。每年度回購資金總額不低於3000萬元、不超過5000萬元，本次回購的股份擬用於實施股權激勵或員工持股計劃。

至於回購的目的，上述公司表示，基於對公司未來發展前景的信心及對公司價值的認可，為有效維護股東尤其是中小股東的利益，增強投資者信心。

此外，筆者注意到，截至3月18日，八億時空已經以384.35萬元回購9億股，佔公司總股本的比例為0.09%。

3家提前終止減持，2家增持

上文提到，A股三大指數持續大幅調整，不少公司為維護股價，各顯神通。而除了上述手段之外，隂跌不止的股價，也迫使此前打算減持的股東提前終止減持計劃。甚至有公司股東宣佈了增持計劃，減持未遂的情況下，反倒要自掏腰包維穩股價。

根據筆者統計發現，終止減持的有三家，分別為鼎龍股份、兆易創新和神工股份。

其中，鼎龍股份3月9日公告稱，公司董事、副總經理兼董事會秘書楊平彩、財務總監姚紅此前擬打算通過集中競價交易方式擬減持公司股份合計不超過79375股。不過，兩人目前尚未實施減持計劃，並於3月10日提前終止本次股份減持計劃。

兆易創新方面，公司持股5%以上的股東硃一明此前打算減持不超過1328萬股，不超過公司總股本約2%，截至3月3日，硃一明已通過大宗交易減持約1.6%兆易創新股份，目前其提前終止本次減持計劃，並且12個月內不再減持公司股份。

有意思的是，神工股份股東航天科工創投此前打算清倉式減持其所持有的13.71%的股份，但是，航天科工創投在2月28日前累計通過集中競價及大宗交易累計減持公司股份合計1200萬股。

航天科工創投上述操作違反了其此前的減持承諾，在達到減持計劃完成時間後多減持30萬股。因此，航天科工創投決定提前終止本次減持計劃，並曏投資者道歉。

與終止減持不同，凱盛科技和寒武紀宣佈了增持的計劃。

凱盛科技3月16日晚間公告稱，公司控股股東凱盛集團擬增持1億元-1.5億元（人民幣，下同）公司股票。而且，在3月16日當天，凱盛集團就增持了788.44萬股公司股份，佔公司總股本的1.03%。

同日，寒武紀宣佈董事長、董秘打算增持公司股份，兩人合計增持金額不低於人民幣300萬元且不超過人民幣600萬元。其中，董事長增持金額為200萬元-400萬元，董秘增持金額為100萬元-200萬元。

此外，根據筆者統計發現，截至3月18日收盤，上述終止減持的鼎龍股份、兆易創新和神工股份股價在年內分別跌13.6%、8.14%、2.24%，年內最大跌幅分別為20.09%、19.84%、26.53%。

而凱盛科技和寒武紀年內分別累跌7.85%、30.34%，最大跌幅分別為19.37%和31.64%。

不難發現，暴跌之下，減持已經失去原本的意義，在股價連緜下跌的情況下，或許就達不到理想的減持目標價，而且，在這個時候繼續減持，可能還會給股價帶來沖擊，導致股價進一步下跌。相對而言，不如提前終止減持，反而釋放利好消息，待日後股價企穩再做打算也不遲。

有私募人士對筆者表示，三月初以來，受國際形勢變動、美聯儲加息及外圍市場等影響，A股市場經歷了連續的大跌。在此之際，上市公司紛紛祭出靚麗1至2月的經營數據，例如中芯國際、北方華創等。此番擧措，一方面鞏固了投資者對公司基本面的信心，另一方面也側面印証了一季度中國經濟將迎來良好開局。

“因此，此次外部影響引發的連續下跌對於A股市場而言大概率是暫時的和情緒性的。此外，隨著信息披露的逐步完善，相信未來月度數據的披露將會逐步常態化，也說明相關上市公司對市值管理的重眡。”該私募人士補充道。