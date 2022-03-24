騰訊「過冬」 馬化騰：要把子彈用在關鍵戰役上

大陸互聯網企業近年正在「過冬」，據陸媒「第一財經」報導，科技巨頭「騰訊」董事會主席馬化騰表示，過冬的時候要考慮兩點，一點是「降本增效」，把子彈用在關鍵戰役上，另一是強化內部協作，而不是單打獨鬥。

據第一財經訊息，馬化騰在某個場合中提到了「過冬」。他說，過冬的時候要考慮兩點，一是調整姿態，因外界環境變化進行「降本增效」，把子彈用在關鍵的戰役上。「如果戰場上沒人了，子彈還在掃射是沒意義的。」他提到，這時候需要重新「減肥增肌」，醖釀下一個風口或者戰役。

馬化騰談到第二點是要強化內部協作，而不是單打獨鬥，一個典型的例子是企業微信、騰訊會議和騰訊文檔三個SaaS產品的融合打通。

事實上，騰訊最新發布的財報表現並不特別突出。騰訊23日交出2021年第4季和全年成績單。其中去年第4季騰訊淨利潤為人民幣248.8億元，年減25%，這是繼第3季淨利下跌2%後，連續第二季出現單季淨利負增長。2021年全年實現營收人民幣5,601.2億元，年增16%，淨利潤人民幣1,237.9億元，年增率1%，為近十年來騰訊淨利增幅最低的一年。

騰訊的困境或許跟整個互聯網環境有關，一方面社區團購砸錢模式難以為繼，而在線教育受到「雙減」政策影響面臨巨大轉型挑戰，行業的收縮一定程度影響了騰訊營收。

另一方面，在資本市場上，全球資金日趨謹慎，大陸科技股也迎來艱困時刻，騰訊股價一度跌破每股港幣300元關口。

對於新的狀態，騰訊正在進行「降本增效」的調整。騰訊總裁劉熾平在23日電話會議中提到，「過去行業是競爭驅動型，投入較大。現在，相比短期收益大家更關注長線業務發展，更健康地投入，尤其是對營銷成本、運營成本和人力成本的優化。我們也對虧損業務進行了成本優化動作，以便保持更加健康的增長」。