美撤銷中信國際在美公司214牌照 工信部：堅決反對

美國聯邦通信委員會（FCC）本月16日以國家安全為由，決定撤銷中信國際在美公司ComNet（USA）LLC和Pacific Networks Corp.的214牌照，上述兩家公司於23日正式收到FCC關於撤銷其214牌照的命令。對此，大陸工信部表示美方，在未列具體違規事實下撤銷其214牌照，損害中企及美國消費者利益，並呼籲美方應撤回對中企不公正的決定，中方將繼續採取必要措施，維護中企利益。

工信部指出，ComNet（USA）LLC和Pacific Networks Corp.已在美國運營多年，且一直謹遵美國法律法規及監管要求，按照商業化原則為眾多美國境內用戶提供優質的服務。

工信部表示，美FCC在未列出具體違規事實的情況下撤銷其214牌照，是進一步泛化國家安全、濫用國家力量對大陸企業進行無理打壓，嚴重破壞美國營商環境，損害了中方企業和包括美國用戶在內的全球消費者的正當權益。中方對此堅決反對。

工信部呼籲，美方應撤回對中方企業不公正的決定，停止將國家安全概念泛化、將經濟問題政治化的錯誤做法，為大陸企業在美投資發展營造公平、公正、無歧視的環境。中方將繼續採取必要措施，維護大陸企業的正當權益。

事實上，美國FCC過去多次對大陸電信公司採取行動。2019年開始陸續吊銷中國移動、中國電信在美經營牌照。去年3月，美國FCC也撤銷了中國聯通美洲公司、太平洋網絡公司及其全資子公司ComNet在美提供服務的授權，並聲稱這些電信企業都為大陸政府控制，會造成安全風險。並於今年1月28日以「國家安全」為由，吊銷中國聯通（美洲）運營有限公司在美提供州際和國際通信服務的授權。