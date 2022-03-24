寧夏葡萄酒產量1.3億瓶 銷售額大增

寧夏葡萄酒產業工作會議22日披露，截至2021年年底，寧夏賀蘭山東麓葡萄酒產區葡萄酒產量超過1.3億瓶，全年銷售額同比增長15%，出口額同比增長256%，綜合產值突破300億元（人民幣）。

中新社報導，2021年，「賀蘭山東麓葡萄酒」被列入中歐地理標誌協定，位列大陸全國地理標誌產品區域品牌榜第9位。同時，中國大陸首個葡萄及葡萄酒產業開放發展綜合試驗區2021年在寧夏建成，寧夏舉辦首屆中國（寧夏）國際葡萄酒文化旅遊博覽會。

隨著賀蘭山東麓葡萄酒品牌影響力的提升，元氣森林、中糧集團、復星國際、上海植城等一批知名企業紛紛對接合作，葡萄酒產業成為寧夏擴大開放、調整結構、轉型發展、促農增收的重要產業。

寧夏將在2022年啟動建設綜試區總部經濟中心、葡萄及葡萄酒研發中心與釀造技術研究中心，籌建大陸國家葡萄酒產品質量檢驗檢測中心、國際葡萄酒品牌集群中心、智慧園區運營中心等綜試區五個中心，加快葡萄酒產業發展。

目前，寧夏賀蘭山東麓葡萄酒產區釀酒葡萄種植面積達到55萬畝，占中國大陸總種植面積的三分之一。2022年，寧夏將加強品種引選育，研發擁有自主知識產權的新品種，持續培優1到2家葡萄苗木繁育企業，探索建立中國大陸最大最全的葡萄種苗交易平台。

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