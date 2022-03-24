一帶一路帶動 湖南出口增長

長沙海關最新公布數據顯示，今年前兩個月，湖南對「一帶一路」沿線國家出口裝備製造業產品37.7億元人民幣，同比增長29.8%；出口軌道交通裝備1.3億元人民幣，同比增長435.4%；出口航空航天技術類產品同比增長33.4%。

中新社報導，長沙海關分析，湖南工程機械、軌道交通裝備、中小航空發動機等優勢產業集群的蓬勃發展，帶動了湖南對「一帶一路」沿線國家貿易增長。

產業集群優勢和海外市場需求也加速湖南工程機械企業走出去步伐。數據顯示，2021年，僅三一重工對海外的銷售同比就增長了近70%。

與三一重工同為全球工程機械製造商50強的中聯重科，在「一帶一路」沿線打造了多個研發製造基地和貿易平台。中聯重科董事長詹純新表示，「一帶一路」倡議給中國大陸裝備製造業帶來新的發展機遇，公司產品已覆蓋「一帶一路」沿線87個國家和地區，為當地基礎設施建設和標誌性建築工程提供服務。

「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP）正式生效後，中聯重科成為長沙企業中首位RCEP紅利嚐鮮者。星沙海關為中聯重科出口泰國貨值54.26萬美元的挖掘機，簽發了長沙首張RCEP原產地證書。

湖南省政府口岸辦公室主任郭寧表示，布局「一帶一路」物流通道時，重點考慮了鐵海聯運的方式。五大國際物流通道中，分別以株洲、懷化為中心打造的湘粵非鐵海聯運、懷化西部陸海新通道，都是鐵海聯運通道。