能源局：提升氫能安全與經濟

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

大陸國家能源局科技司副司長劉亞芳23日表示，大陸有關部門將共同提升氫能全過程安全和經濟性，逐步降低氫能使用成本。

中新社報導，氫能安全性和經濟性問題一直備受關注。劉亞芳表示，安全性是氫能產業化發展的基礎和內在要求，經濟性是氫能產業可持續發展的前提，「規劃」中對二者都有充分體現。

關於氫能安全，「規劃」從基本原則、技術創新，到安全監管、宣傳引導，部署系列措施。例如，建立健全氫能安全監管制度和標準規範，針對氫能製取、儲存、運輸、加注和應用全產業鏈，強化重大安全風險的預防和管控。

與此同時，將開發臨氫設備關鍵影響因素監測與檢測先進技術，加大氫能全產業鏈安全技術研發應用。提升全過程安全管理水平，確保氫能利用安全可控。落實企業安全生產主體和部門安全監管責任，落實地方政府氫能產業發展屬地管理責任，提高安全管理能力水平。

在經濟性方面，「規劃」提出氫能製取、存儲環節經濟性要求和支持政策。一是合理布局製氫設施，構建清潔化、低碳化、低成本的多元製氫體系。如在風光水電資源豐富地區，開展可再生能源製氫示範，逐步擴大示範規模，降低成本。二是開展氣態、液態、固態等儲氫方式應用，降低儲運成本。三是研究探索可再生能源發電製氫支持性電價政策。健全覆蓋氫儲能的儲能價格機制，完善市場化機制，探索氫儲能直接參與電力市場交易。

再生能源 電價

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