氫能戰略產業 頒布中長期規劃

聯合報 / 記者林汪靜／綜合報導
作為聯合國開發計畫署在中國大陸的「氫經濟示範城市」，江蘇省如皋市將氫經濟作為優先發展戰略，初步形成覆蓋氫能製儲運、燃料電池及關鍵材料、燃料電池汽車等環節的氫能和燃料電池產業鏈。圖為一輛氫燃料電動客車正在充氣。（新華社）
作為聯合國開發計畫署在中國大陸的「氫經濟示範城市」，江蘇省如皋市將氫經濟作為優先發展戰略，初步形成覆蓋氫能製儲運、燃料電池及關鍵材料、燃料電池汽車等環節的氫能和燃料電池產業鏈。圖為一輛氫燃料電動客車正在充氣。（新華社）

大陸國家發展改革委頒布氫能產業發展中長期規劃（2021-2035年），目標到2025年，燃料電池車輛保有量約5萬輛，部署建設一批加氫站，可再生能源製氫量達到每年10到20萬噸，實現二氧化碳減排每年100到200萬噸，重點發展可再生能源製氫；到2035年，可再生能源製氫在終端能源消費中的比例明顯提升。

大陸國家發改委、國家能源局近日聯合印發「氫能產業發展中長期規劃（2021-2035年）」，明確氫能是戰略性新興產業的重點方向，是構建綠色低碳產業體系、打造產業轉型升級的新增長點。

「規劃」提出，第一，要創新引領，自立自強。積極推動技術、產品、應用和商業模式創新，集中突破氫能產業技術瓶頸，增強產業鏈、供應鏈穩定性和競爭力

第二，強化氫能全產業鏈重大風險的預防和管控；構建清潔化、低碳化、低成本的多元製氫體系，重點發展可再生能源製氫，嚴格控制化石能源製氫。

第三，市場主導，政府引導。發揮市場在資源配置中的決定性作用，探索氫能利用的商業化路徑；引導產業規範發展。

第四，統籌考慮氫能供應能力、產業基礎、市場空間和技術創新水準，積極有序開展氫能技術創新與產業應用示範，避免一些地方盲目布局、一哄而上。

「規劃」要求，到2025年，燃料電池車輛保有量約5萬輛，部署建設一批加氫站，可再生能源製氫量達到每年10到20萬噸，實現二氧化碳減排每年100到200萬噸；到2030年，形成較完備的氫能產業技術創新體系、清潔能源製氫及供應體系，有力支撐碳達峰目標實現；到2035年，形成氫能多元應用生態，可再生能源製氫在終端能源消費中的比例明顯提升。

「規劃」還要求，有序推進氫能多元化應用，包括交通、工業等領域，探索形成商業化發展路徑。

「規劃」也提到，中國大陸是世界上最大的製氫國，但相較於國際先進水準，仍存在產業創新能力不強、技術裝備水準不高，產業發展形態和發展路徑尚需進一步探索等問題與挑戰。「同時，一些地方盲目跟風、同質化競爭、低水平建設的苗頭有所顯現。」

再生能源 競爭力

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