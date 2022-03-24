雲南推跨境電商 鏈接南亞、東南亞

雲南省位於中國大陸西南，與緬甸、老撾（台灣稱為寮國）、越南接壤，毗鄰南亞、東南亞地區，發展跨境電商具有獨特區位優勢。近日印發的「雲南省政府辦公廳關於加快發展外貿新業態新模式的實施意見」提出，雲南省要打造鏈接南亞、東南亞跨境電商新生態。

中新社報導，意見顯示，雲南省準備推進跨境電商成為外貿新增長點。對此，雲南省計畫完善跨境電商發展支持政策，加快推廣跨境電商企業對企業（B2B）直接出口、跨境電商出口海外倉監管模式，制定配套支持政策。對認定為雲南省省級跨境電商創新企業的，按綜合排名分等次給予支持。

此外，雲南省還將推進跨境電子商務綜合試驗區建設。加快中國（昆明）、中國（德宏）、中國（紅河跨境電子商務綜合試驗區目標任務落實，支持具備條件的州、市申報綜試區，擴大綜試區覆蓋面，不斷完善省級跨境電商公共服務平台和跨境電商線下產業園區功能。

雲南省提出打造鏈接南亞東南亞跨境電商新生態，此舉是推進跨境電商成為外貿新增長點的重點舉措之一。為此，雲南省將搭建進口消費品展示交易直銷平台，打造面向南亞東南亞商品線上賣場，吸引跨境電商企業、跨境供應鏈企業落戶雲南省設立面向南亞東南亞的跨境電商區域總部、運營中心。