「中老通」數位貿易班列 成功運行

「中老通」數位貿易班列測試發布會23日在成都雙流舉行，中老（中國大陸到老撾，台灣稱老撾為寮國）國際班列首個「數位貿易班列」當日成功運行。

中新社報導，針對「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP）帶來的外貿新機遇，雙流空鐵國際聯運港、中國鐵路成都局集團有限公司、中國銀行創新推出「中老通」數位貿易班列國際供應鏈服務，為通過中老國際班列運輸的跨境企業提供快速便捷融資服務，助國際班列升級為「數位貿易班列」。

中國銀行成都錦江支行副行長鄧毅舉例道，此次測試班列上，有1個貨櫃裝有25噸木薯粉，價值約15萬元（人民幣，下同），成都的買方只「首付」了約8萬元，而遠在老撾的賣方已經收到了全款。中間的差額，便由「中老通」墊付。

據鄧毅表示，在「數位貿易班列」運行過程中，雙流空鐵國際聯運港簽發多式聯運提單，鐵路部門的數位金融服務平台展現班列物流信息，使信用證要素融入平台系統控制，從而提升銀行對貨物的監控力度。

成都空港現代服務業發展有限公司副總經理鄭雙莉說，「中老通」帶來的顯著變化，是變物流服務為供應鏈服務，中老國際班列的服務由原來的站到站運輸，延伸到了進出口企業的貿易兩端，圍繞促進企業與東南亞的貿易互通，在物流服務提供更為便捷的外貿配套服務。

「中老通」數位貿易班列的成功運行，是西部陸海新通道首次通過數位金融平台打通物流、信息流、商流、資金流。