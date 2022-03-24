深圳港 積極疏通貨輪擁堵情形

疫情導致的深圳港貨輪積壓擁堵正得到有效緩解。深圳市交通運輸局23日披露，3月以來，深圳港平均每日靠泊船舶132艘，集裝箱吞吐量平均每日6.4萬標準箱，出入港拖車平均每日2萬餘輛，港口整體運行平穩有序。

新華社報導，本月14日至20日，深圳採取疫情防控升級舉措，非城市保障型企業停止運營或居家辦公，由於工廠和倉庫關閉，不少出口企業的生產和物流受到影響，導致交貨延遲，深圳港的貨船出現一定程度的積壓擁堵。

18日起，深圳實現社會面動態清零的鹽田、坪山等5區恢復正常工作秩序和生產經營；21日起，深圳全市有序恢復社會生產生活秩序。

21日，在深圳鹽田港碼頭作業現場，拖車快速有序通過閘口，堆場高效作業，數以萬計的集裝箱（貨櫃）正在緊張有序地裝載上船發往全球各地。而船舶自動識別系統、視頻監控、無人機電子巡航等手段，加快了船舶進出港審批手續，為進出港貨輪提供便利。

作為全球第四大集裝箱樞紐港，深圳港國際班輪航線通達100多個國家地區、300多個港口。近期，由於疫情原因，歐美國家港口的物流效率嚴重下降，航運要素周轉期大幅加長，導致海運運力緊缺，也造成國際海運市場供需嚴重失衡。

為緩解目前海運「一艙難求」「一箱難求」的情況，深圳交通部門一直積極協調集裝箱班輪企業，要求其為深圳港預留艙位、增開外貿加班船等，盡可能為貨主提供出貨保障。

深圳各港區為保障港口正常有序高效作業，充實港口作業人員隊伍。同時，深圳交通部門積極協調廣東省內其他地市交通部門，將集裝箱拖車企業列城市基本運行保障行業，給予開放通行。

深圳市交通運輸局官員表示，正密切關注全球海運市場的最新動態，在做好疫情防控工作的前提下，積極採取各種措施，盡最大可能緩解運力緊缺對深圳外貿的影響，保障全球供應鏈穩定。