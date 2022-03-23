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海底撈去年虧186億元 關店276家

聯合報 / 記者陳政錄／即時報導
在執行啄木鳥計畫後，海底撈去年調整了以往快速擴張門市的步伐。新華社
在執行啄木鳥計畫後，海底撈去年調整了以往快速擴張門市的步伐。新華社

大陸火鍋巨頭海底撈23日發布2021年度業績報告顯示，去年海底撈實現營收人民幣411.1億元，年增43.7%，但虧損人民幣41.63億元（約新台幣186億元），雖虧損低於預期，但海底撈表示，為了覆蓋更廣泛的消費群體，滿足不同的餐飲需求，公司將積極探索多品牌經營。

海底撈業績報告顯示，2021年營收人民幣411.1億元，年增43.7%，淨利從上年度的人民幣3.09億元，轉為虧損人民幣41.63億元。在此之前，海底撈曾發布盈利預警指出，去年最高預估虧損為人民幣45億元。

對於經營表現，海底撈指出，2021年是充滿挑戰的一年，就外部環境而言，新型冠狀病毒疫情時有反覆，未來仍存在許多不確定性。

截至2021年12月31日，海底撈在全球共有1,443家門市，其中1,329家位於中國大陸地區。

為重塑體質，海底撈去年決定調整以往快速擴張的經營策略，關閉部分餐廳，並計劃適當減少未來資金投資，在此之下，海底撈去年全年共新開421家餐廳，關閉276家餐廳，其中16家因租約到期等原因關閉。

對於執行恢復大區管理體系、強化內部管理，導致大量門市關閉、停業修整的「啄木鳥計畫」，海底撈指出，受影響的員工有機會繼續在集團工作，並未因餐廳關閉而裁員。

展望未來，海底撈表示，為了覆蓋更廣泛的消費群體，滿足不同的餐飲需求，公司積極探索多品牌經營；同時，將從新一代消費需求入手進行多元化業務發展，打造系列周邊爆品，吸引客流、增強用戶黏性。

目前，除海底撈火鍋外，海底撈亦擁有數個自營餐廳，包括漢舍中國菜、十八汆麵館、五穀三餐及苗師兄炒雞等。

海底撈 人民幣 火鍋

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