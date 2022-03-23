中國移動去年大賺5203億 每股配14.82元

今年1月回歸A股上市，創下11年來最大規模IPO後，中國三大電信商龍頭—中國移動23日公布財報顯示，2021年全年，公司實現淨利人民幣1,161億元（約新台幣5,203億元），年增7.7%，換算一天約可賺新台幣14.25億元，另公告6成利潤用於現金分紅，每股配息港幣4.06元（約新台幣14.82元）。

財報顯示，2021年度，中國移動營收為人民幣8,483億元，年增10.4%，其中通信服務收入達人民幣7,514億元，年增8%，數位化轉型收入人民幣1,594億元，年增26.3%。

2021年，中國移動實現淨利人民幣1,161億元，年增7.7%。財報指出，股東會建議20201全年現金分紅，佔淨利比例為60%，因此全年股息為每股港幣4.06元，年增23.4%。

財報數據顯示，截至2021年，中國移動用戶數達9.57億戶，其中5G客戶數為3.87億戶，有線寬帶（有線寬頻）客戶數達2.4億戶，家庭寬帶客戶達2.18億戶。

中國移動董事長楊杰表示，面對疫情防控、產業供給、企業轉型等挑戰，2021年中國移動把握經濟社會數位化轉型加速的發展機遇，深入實施「5G+」計畫，營收成長速度創十年新高，淨利成長良好，業績表現出色。

他說，數位化轉型收入對通信服務收入增量的貢獻，達到59.5%，是推動營收成長的第一引擎，整體來看，營收成長已走出拐點。

對於配息，楊杰說，截至2021年12月31日止，年度末期股息每股港幣2.43元，連同已派發的中期股息港幣1.63元，全年股息合計港幣4.06元，為更好回饋股東、共享成果，計畫2021年起三年內以現金方式分配的利潤，逐步提升到當年淨利的70%以上。

展望未來，楊杰在業績報告中表示，預計到2025年，中國大陸數位經濟佔GDP比重將從2020年的38.6%，提升至50%，訊息服務業收入、算力網路市場規模將分別以14.4%、25%的年複合成長率，達到人民幣20兆、1兆元以上，公司將全力構建基於5G+算力網路加上智慧中台的「連接+算力+能力」新型訊息服務體系，打造價值增長的新模式。

他也坦言，公司轉型發展面臨一些不確定因素，包括晶片供給不足、能源和材料價格波動、多元主體競爭更加激烈等，另網路安全威脅日益增多，促使公司要進一步增強風險意識，強化網信安全風險防控。

中國移動A股23日收報人民幣64.55元，漲幅0.45%，自1月5日回歸A股掛牌迄今，累計漲幅達11.52%。