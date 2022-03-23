大陸各地房市鬆綁 哈爾濱擬廢止現行房地產調控政策

大陸部分地區開始鬆綁房地產市場政策。黑龍江哈爾濱市23日就發文指出，擬廢止2018年開始實行的加強房地產市場調控工作。專家認為，這向市場進一步傳遞寬鬆訊號，也體現了之前大陸金融委會議強調的「慎重出台（頒布）收縮性政策」。

據哈爾濱市政府網站消息指出，鑑於「哈爾濱市人民政府辦公廳關於進一步加強房地產市場調控工作的通知」已完成其階段性調控使命，擬予以廢止。

這份2018年實施的政策規定，在主城區六區區域範圍內，取消建設單位網簽合約備案訊息註銷權限，凡新購買商品住房的，自商品房網簽合約簽訂之日起滿三年才可上市交易。

除限售外，政策還提出，提高公積金貸款條件，將個人貸款還貸能力係數由0.5調整為0.4；嚴格執行差別化的住房信貸政策，嚴格控制二套以上購房的自備款和利率標準。目前這些政策均擬廢止。

易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進表示，哈爾濱這個做法，對於大陸全國其他城市有借鑑意義。各地應「慎重出台收縮性政策」，多從房地產市場交易活躍的角度出發，積極促進市場行情復甦。

今年房地產政策寬鬆已成為當前市場趨勢，青島市即墨區本月率先鬆綁限售政策。大陸自媒體報導，3月4日，即墨區房地產交易中心確認，即墨取消五年限售政策，新房由拿證滿五年改為網簽後滿五年，二手房滿兩年即可交易，現已執行。