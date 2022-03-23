快訊

國民黨宣布提名謝龍介選台南 期待寫民主輪替的歷史

台南又停電了！4550戶受影響 台電緊急搶修

聽新聞
test
0:00 / 0:00

原物料大漲 陸理想汽車車型ONE上調逾5萬元

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
理想汽車23日宣布，4月1日起公司車型理想one售價上調人民幣1.18萬元。（取自新浪微博）
理想汽車23日宣布，4月1日起公司車型理想one售價上調人民幣1.18萬元。（取自新浪微博）

中國大陸造車新勢力理想汽車23日宣布，受上游原物料持續大幅上漲影響，電池成本上漲的幅度「非常離譜」，4月1日起該公司車型理想one售價將上調人民幣1.18萬元（約新台幣5.36萬元），至人民幣34.98萬元（約新台幣158.8萬元）。

路透報導，理想汽車CEO李想上周在其個人微博上指出，本輪漲價主要是由於第2季電池成本上漲幅度非常離譜，預計將有更多車企宣布漲價。

他表示，「目前來看，和電池廠商已經合同（合約）確定了第2季電池漲價幅度的品牌，基本上就都立刻宣布了漲價。還沒有漲價的，大部分是漲價幅度還沒有談妥的，待談妥後也普遍會立刻漲價。」

搜狐網指出，繼今年1到2月部分新能源車企官宣漲價後，3月以來，中國大陸新能源汽車市場又迎來了第二波漲價潮。特斯拉、小鵬、哪吒等均進行了多輪的漲價；傳統車企中，比亞迪、長城、奇瑞等也對旗下的新能源汽車產品進行了價格調整。

此次新能源車價格上漲，是動力電池中最關鍵的三個金屬──鋰、鎳和鈷價格出現大幅上漲。自去年12月21日以來，鎳的市場價格從每噸不到人民幣15萬元，漲至最高超過每噸30萬元；電池級碳酸鋰均價已超過每噸人民幣50萬元，是1年半前每噸10萬元的數倍。

目前尚未調價的新能源車品牌，僅剩下中國大陸高合、蔚來及傳統車企中紅旗、「BBA（指賓士、BMW及奧迪）」等售價相對較高、單車毛利較高的新能源車型。

漲價 人民幣 品牌

延伸閱讀

光陽佈局智慧城市應用，將旗下Ionex 3.0換電站系統與城市路燈結合

LEXUS LC Bespoke Build & LC CONVERTIBLE Limited Edition 限量登場

大眾汽車集團 布局電池供應鏈

新世代BMW M2偽裝車裝滿了M Performance套件現身！

相關新聞

美法院判決出爐 中興通訊今午復牌A股漲停

大陸電訊設備廠中興通訊23日公告，收到美國法院判決裁定不予撤銷公司的緩刑期，且不附加任何處罰，原本停牌的中興通訊23日下...

轉單中國大陸代工？ 俄擬重點扶持兩大本土芯片廠商發展

集微網消息，據俄媒報道，俄聯邦主管部門正考慮將貝加爾電子和MCST兩大芯片設計機構納入骨幹企業名錄，俄媒稱，這將有助於其將處理器從台積電轉移到中國大陸工廠代工。

原物料大漲 陸理想汽車車型ONE上調逾5萬元

中國大陸造車新勢力理想汽車23日宣布，受上游原物料持續大幅上漲影響，電池成本上漲的幅度「非常離譜」，4月1日起該公司車型理想...

中國要求微軟「必應」 暫停「自動建議」七天

微軟公司的搜索引擎必應(Bing)表示，「有關政府部門」已要求該公司在中國暫停其自動建議功能七天。必應是在中國唯一獲准使...

恒大：境外負債逾6千億台幣 擬7月底提債務重組

中國恒大集團昨天晚間召開全球投資者電話會議，執行董事肖恩表示，力爭在7月底提出債務重組方案；初步梳理，恒大境外直接債務折...

陸目標2025年燃料電池車5萬保有輛 發展可再生能源制氫

中國大陸國家發展改革委頒布氫能產業發展中長期規劃（2021-2035年），目標到2025年，燃料電池車輛保有量約5萬輛，部署...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。