原物料大漲 陸理想汽車車型ONE上調逾5萬元

中國大陸造車新勢力理想汽車23日宣布，受上游原物料持續大幅上漲影響，電池成本上漲的幅度「非常離譜」，4月1日起該公司車型理想one售價將上調人民幣1.18萬元（約新台幣5.36萬元），至人民幣34.98萬元（約新台幣158.8萬元）。

路透報導，理想汽車CEO李想上周在其個人微博上指出，本輪漲價主要是由於第2季電池成本上漲幅度非常離譜，預計將有更多車企宣布漲價。

他表示，「目前來看，和電池廠商已經合同（合約）確定了第2季電池漲價幅度的品牌，基本上就都立刻宣布了漲價。還沒有漲價的，大部分是漲價幅度還沒有談妥的，待談妥後也普遍會立刻漲價。」

搜狐網指出，繼今年1到2月部分新能源車企官宣漲價後，3月以來，中國大陸新能源汽車市場又迎來了第二波漲價潮。特斯拉、小鵬、哪吒等均進行了多輪的漲價；傳統車企中，比亞迪、長城、奇瑞等也對旗下的新能源汽車產品進行了價格調整。

此次新能源車價格上漲，是動力電池中最關鍵的三個金屬──鋰、鎳和鈷價格出現大幅上漲。自去年12月21日以來，鎳的市場價格從每噸不到人民幣15萬元，漲至最高超過每噸30萬元；電池級碳酸鋰均價已超過每噸人民幣50萬元，是1年半前每噸10萬元的數倍。

目前尚未調價的新能源車品牌，僅剩下中國大陸高合、蔚來及傳統車企中紅旗、「BBA（指賓士、BMW及奧迪）」等售價相對較高、單車毛利較高的新能源車型。