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大陸昨新增本土感染者逾4,900例 吉林省確診數最多

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
大陸吉林省目前疫情依舊嚴峻，圖為長春中醫藥大學附屬醫院醫生在長春通源方艙醫院為新冠肺炎輕症患者把脈。新華社
大陸吉林省目前疫情依舊嚴峻，圖為長春中醫藥大學附屬醫院醫生在長春通源方艙醫院為新冠肺炎輕症患者把脈。新華社

大陸疫情依舊嚴峻，22日新增2,591例本土確診，其中，吉林省居多達2,320例，福建居次有110例。大陸當天還新增2,346例本土無症狀感染者，其中上海有977例。

吉林省衛健委指出，22日，吉林省新增2,320例本土確診病例，其中長春市1,979例、吉林市331例、四平市9例、延邊州1例。新增本土無症狀感染者528例，其中吉林市522例、梅河口市3例、延邊州2例、遼源市1例。

福建省22日新增110例本土確診，其中泉州市100例、莆田市6例、漳州市4例。新增160例本土無症狀感染者，其中泉州市144例、福州市9例、莆田市4例、漳州市3例。

自3月13日以來，福建省累計已有1,009例本土確診病例，現有本土無症狀感染者尚在接受集中隔離醫學觀察的706例。

上海市衛健委通報，22日新增4例本土確診及977例無症狀感染者，其中3例確診病例和886例無症狀感染者在隔離管控中發現，其他在相關風險人群排查中發現。

福建 上海 隔離

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