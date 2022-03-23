大陸昨新增本土感染者逾4,900例 吉林省確診數最多
大陸疫情依舊嚴峻，22日新增2,591例本土確診，其中，吉林省居多達2,320例，福建居次有110例。大陸當天還新增2,346例本土無症狀感染者，其中上海有977例。
吉林省衛健委指出，22日，吉林省新增2,320例本土確診病例，其中長春市1,979例、吉林市331例、四平市9例、延邊州1例。新增本土無症狀感染者528例，其中吉林市522例、梅河口市3例、延邊州2例、遼源市1例。
福建省22日新增110例本土確診，其中泉州市100例、莆田市6例、漳州市4例。新增160例本土無症狀感染者，其中泉州市144例、福州市9例、莆田市4例、漳州市3例。
自3月13日以來，福建省累計已有1,009例本土確診病例，現有本土無症狀感染者尚在接受集中隔離醫學觀察的706例。
上海市衛健委通報，22日新增4例本土確診及977例無症狀感染者，其中3例確診病例和886例無症狀感染者在隔離管控中發現，其他在相關風險人群排查中發現。
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