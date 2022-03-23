海南首例 台商個體戶釣蝦館開業

台商黃世彰在海口投資的釣蝦館近日開業，這是大陸國台辦等部門推出擴大台灣居民申請個體工商戶範圍的新政後，台胞個體工商戶在瓊投資的首個項目。

中新社報導，該新政策是為台胞特別是基層民眾、青年群體到大陸就業創業提供支持。此次推出的政策措施有兩個新特點：一是開放行業大幅增加，由零售業、餐飲業、紡織服裝及家庭用品批發、文具用品批發等24項擴展到122項，涵蓋「國民經濟行業分類」；二是開放地域進一步擴大，包含27個服務貿易創新發展試點地區。

黃世彰說：「設立個體工商戶政策，讓台商可以簡化許多申報環節，整體運營成本也降低不少。順利的話，今年將開第2家釣魚館。」

海南省台辦官員表示，為擴大兩岸經濟文化交流合作，吸引更多台商到海南投資興業，海南於2018年推出「海南惠台30條措施」。針對海南台胞從事傳統服務業、個體戶多的特點，專門提到「台灣同胞可在海南設立個體工商戶從事經營活動」，這激發了台商在瓊從事個體工商戶的熱情。

目前，在瓊台青創業就業基地海口泰龍城匯聚30多位台胞創業就業。台商許正章說，他投資的奔格內瓊中觀光夜市將於今年7月開業，預計五六位台商加入。

海南是台商台企集中集聚發展的地區之一。近3年多來，海南全省新增台資企業302家，台商實際投資逾3億美元。海南省台辦稱，海南將繼續推動「30條措施」，服務台商，尤其是台青為主的個體工商戶，吸引他們來瓊創業就業，共享自貿港發展紅利。